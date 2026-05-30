aespa新歌〈LEMONADE〉全球粉丝都被洗脑了！横扫19国冠军、MV不到24小时破千万观看

人气女团aespa凭藉正规二辑《LEMONADE》，再次撼动全球音乐市场。专辑发行后立刻在海内外主要排行榜接连夺冠，再度证明了她们「排行榜女王」的存在感，展现惊人的K-POP威力。

这张专辑发行后迅速登上 Circle Chart 零售专辑榜及 Hanteo Chart 即时榜冠军，快速席卷韩国唱片市场。同时，在各大音源平台上，收录曲全数打入排行榜前段班，展现出整张专辑的超高关注度。



▼19个地区夺冠……从 iTunes 到亚洲、南美全面扩散

全球成绩同样亮眼。《LEMONADE》在 iTunes Top Album 榜中，於奈及利亚、台湾、马来西亚、墨西哥、巴西、日本等共19个地区拿下冠军；并在美国、英国、法国、加拿大等主要音乐市场在内的38个地区打进前10名。



尤其这股热潮不仅席卷亚洲，更扩散至南美与欧洲主要国家，再次证明aespa全球粉丝群规模持续扩大。

▼中国、日本平台也掀起《LEMONADE》热潮

在中国市场的反应同样火爆。QQ音乐销售额突破300万元人民币，获得「三白金（Triple Platinum）」认证，并横扫数位专辑榜及K-POP榜冠军。腾讯音乐旗下主要平台综合排行榜也登上第一名。



在日本方面，《LEMONADE》同时拿下 LINE MUSIC 即时专辑榜冠军、AWA 飙升榜冠军，以及 RecoChoku 日榜专辑榜第2名等佳绩，在各大平台展现强大存在感。

▼MV公开24小时内突破1000万观看次数

主打歌〈LEMONADE〉MV 公开不到一天，观看次数便突破1000万次。在QQ音乐及海内外音乐录影带排行榜也同步夺冠，再次证明其影音内容的强大影响力。



此外，专辑共收录包括先行公开曲〈WDA (Whole Different Animal) (Feat. G-DRAGON)〉在内的10首歌曲，获得外界评价认为展现了更进一步扩展的世界观与音乐光谱。



aespa的回归舞台也将持续展开。她们将透过今日（30日）播出的《Show! 音乐中心》与《人气歌谣》带来主打歌舞台，正式展开回归宣传活动。

▼aespa | KBS 260529 《Music Bank》节目上带来新歌〈LEMONADE〉的舞台表演：



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻