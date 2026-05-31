《我的王室死对头》许楠儁「连领带都量身打造」！从冷血财阀到心动男友的西装秘密曝光

热门韩剧《我的王室死对头》中，演员许楠儁（许南俊）完美诠释财阀男主的角色，成为新一代浪漫喜剧强者，而能将他魅力最大化的西装造型幕后照也随之公开，特别订制各式造型的细节全公开。

近期播出的 SBS 金土剧《我的王室死对头》（Netflix同步上线），讲述被朝鲜最强恶女灵魂附身的无名演员申瑞霜（林知衍 饰），与被称为「资本主义怪物」的恶质财阀车世界（许楠儁 饰）之间激烈浪漫的爱情故事。该剧每集都刷新自身最高收视率，不仅登上 Netflix「韩国今日 TOP.10 系列」第1名，也进入全球57个国家的 TOP.10，持续展现强劲人气。





而这股热潮的中心，正是凭藉独特角色消化力，被封为「新兴浪漫喜剧王」的许楠儁西装造型。剧中饰演连婚姻都视为商业行为的冷酷财阀车世界的他，从经典单排扣西装、三件式西装到双排扣西装，透过各式量身打造的服装，展现毫无误差的完美西装版型。



负责许楠儁造型的沈允贞室长表示：「为了自然融入车世界这个角色，不只是西装，就连衬衫与领带也特别配合色调制作。」并公开了细腻的幕后故事。

造型团队在剧情前半段，为了展现角色恶名昭彰的形象，使用全黑、海军蓝、深酒红等低彩度色系，搭配尖角设计的 Peak Lapel 剑领西装外套与领带，极大化角色的冷酷感。



相反地，随著剧情发展、与申瑞霜展开恋爱后，则改以 V 字开领的基本 Notched Lapel 平驳领西装外套、无领带造型与亮色衬衫，细腻呈现角色内心的变化。





尤其是引发热议的第5集「战斗西装订制场面」，沈室长透露：「我们想透过与以往不同的细节，展现作为战斗服般的力量感。」她补充：「利用俐落的三件式西装搭配领带夹，再以丝质衬衫强调男性魅力，想表现出这并不是普通的全黑西装。」

凭藉演技、外貌以及服装细节加乘出的「外冷内暖」反转魅力，许楠儁成功掳获观众目光，令人更加期待他接下来的表现。

另一方面，SBS《我的王室死对头》每周五、六晚间9点50分播出，海外由Netflix同步上线。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻