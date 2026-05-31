I.O.I 出道10週年奇蹟發生！新歌空降冠軍，磪有情、金世正感動喊：「連韓劇都寫不出這樣的劇情」

經典限定女團 I.O.I 在迎來出道10週年紀念演唱會當天，歌曲〈Suddenly〉（突然）登上音源排行榜冠軍，再次證明了她們歷久不衰的影響力，成員們也有感而發地分享這個喜訊。

29日，磪有情在韓國音源平台 Melon TOP100 榜單上分享了 I.O.I 歌曲〈Suddenly〉獲得第1名的畫面，並感動表示：「沒想到在第一次演唱會當天還能收到這樣的禮物，真的非常感謝。」



金世正也分享了相同的榜單截圖，並幽默寫道：「演唱會當天發生這種事，就算想寫成韓劇劇本，也寫不出來吧。」向大家傳達喜悅之情。

隨後，她還搭配舞台照片及MV畫面，發表了一段真摯而感性的長文。金世正表示：「所謂夢想，似乎是一場與時間的戰鬥。有時會在努力面前無情崩塌，也必須無數次忍受即使再怎麼渴望也無法實現的孤獨。謝謝大家讓我長久以來獨自守護的這個夢想、這個名字得以實現。」字句間流露滿滿感動。



她接著說：「既然大家一直呼喚著我們的名字，我們也想呼喚你們10年前的自己、當時的夢想與名字。你們真的辛苦撐過來了。那些『總有一天會實現』的模糊安慰，正是因為有你們才成為了現實。你們擁有非常強大的力量，也一定能夠做到。謝謝你們至今依然呼喚著這個名字，沒有放手。」

最後，金世正表示：「我們的歌曲、我們的10代與20代、我們的夢想，能夠與大家的回憶相連，真的讓我非常感謝也非常幸福。你們知道嗎？一起創造回憶的人，是一輩子都無法忘記的。」為與粉絲共同走過的10年歲月賦予了更加特別的意義。



此外，早先（28日）全昭彌透過 SNS 發文表示：「今天真的是最後一場打歌了。《M Countdown》我真的很愛，會一輩子記得。」並公開了成員們聚集在音樂節目待機室的照片。

此外，I.O.I 的活動也將延續至亞洲巡迴演唱會。她們將於 29 日至 31 日，一連三天在 蠶室室內體育館 舉辦單獨演唱會《2026 I.O.I Concert Tour : LOOP》。結束首爾演唱會後，I.O.I 將於下個月繼續在曼谷（6日和7日）以及香港（20日和21日）演出。







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