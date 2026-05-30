《我的王室死对头》虐心高潮！林知衍泪崩觉醒、闪光灯下牵手认爱许楠儁，下集预告却惊爆失忆：你到底是谁？

昨晚播出的SBS奇幻浪漫金土剧《我的王室死对头》第 7 集创下了 9.4% 的收视率，不仅横扫同时段冠军，更登顶本周全韩迷你剧的收视王座！特别是在 20 至 49 岁的核心观影群中，最高收视疯狂飙到 4.29%，直接刷新开播以来的自身最高纪录，全网话题度高居不下！

昨晚剧情承接济州岛的「突袭初吻」，申瑞霜（林知衍 饰）与车世界（许楠儁 饰）之间暧昧气流拉满。 瑞霜想起前世记忆，当年李贤（许楠儁 分饰）将银妆刀送给姜团心（林知衍 分饰），甚至大方分享秘密，展现出团心对他而言是多么特别的存在。



然而在现实中，世界的的大姑车主兰（郑英珠 饰）和心机相亲女毛泰姬（蔡书安 饰）轮番找上门「逼宫」，毛泰姬更声称自己有能力为世界戴上王冠，而瑞霜什么都没有。 加上前世得知李贤婚讯的阴影重叠，让瑞霜自尊心碎一地，开始刻意回避世界。

更气人的是，反派崔门道（张胜祖 饰）趁虚而入，恶意散布「车世界酒驾肇逃」的黑料，试图引爆碧奥婕的股东危机。 虽然孙室长（尹炳熙 饰）提议让瑞霜出面澄清，但深情的车世界为了不让瑞霜曝光受伤害，坚持拒绝这条生路。

本以为两人的心意就要被阴谋拆散，谁知瑞霜回到阁楼，发现世界居然记得她「讨厌黑暗」的一句话，悄悄为她准备了点亮黑夜的生日礼物。 瑞霜辛苦筑起的防线终於崩塌，不顾一切冲到被记者围堵的碧奥婕大楼，在漫天闪光灯中紧紧牵住世界的手，勇敢宣言：「即使注定毁灭、粉身碎骨，我们也一起面对。」



下集预告中，毛泰姬和崔门道继续逼迫瑞霜离开，瑞霜一阵头痛，世界发现她似乎不对劲，追问：「你到底是谁？」难道失忆与再次穿越的虐心反转又要来了？ 第8集将於今晚播出，海外观众请锁定Netflix同步更新！



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