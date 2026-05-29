I.O.I 最后舞台逼哭粉丝群！成员全昭弥有感而发：我会永远记得这一刻ㅠㅠ

歌手 全昭弥 透过自己的 SNS，流露出对所属女团 I.O.I 成员们深深的不舍之情。

28日，全昭弥透过 SNS 发文表示：「今天真的是最后一场打歌了。《M Countdown》我真的很爱，会一辈子记得。」并公开了照片。



公开的照片中，包括全昭弥在内的 I.O.I 成员们聚集在音乐节目待机室，一同分享最后一次打歌舞台即将结束的不舍心情。她们有的人摆出用手指擦眼泪的姿势，也有人露出彷佛真的眼眶泛红的表情，令人看了不禁感到鼻酸。



I.O.I 是透过 2016 年选秀节目《PRODUCE 101》诞生的限定女团，活动约 1 年期间，留下〈Very Very Very〉等多首人气歌曲。

迎来出道 10 周年后重新合体的 I.O.I，於本月 19 日发行第三张迷你专辑《I.O.I : LOOP》，主打歌〈Suddenly〉。成员们也接连出演 Mnet《M Countdown》、KBS2《Music Bank》、MBC《Show! 音乐中心》、SBS《人气歌谣》等主要音乐节目，带来回归舞台。



此外，I.O.I 的活动也将延续至亚洲巡回演唱会。她们将於 29 日至 31 日，一连三天在 蚕室室内体育馆 举办单独演唱会《2026 I.O.I Concert Tour : LOOP》。

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