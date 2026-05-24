尴尬10年终吐实！I.O.I合体大爆料，全昭弥首曝与金世正「微妙关系」！磪有情补枪：公布名单那天气氛超怪

选秀节目残酷的竞争所产生的微妙氛围，在10年后终於被当事人说出口。 女团I.O.I出身的全昭弥，近日公开了当年与她争夺第1、2名的金世正之间的真实关系，坦言「真的很尴尬」。

YouTube频道《心酸的哥哥》18日上架的影片中，I.O.I成员全昭弥、磪有情、请夏、俞琏静一起回忆了过去活动的时光。 主持人申东烨提到当年节目的评等制度，俞琏静幽默地说：「又不是猪肉，也不是韩牛。」巧妙表达了当时心酸的心情。



最受瞩目的，是全昭弥透露了她与拿下第2名的金世正之间不为人知的故事。 全昭弥说：「我那时候还是国中生，其实跟世正姐姐真的有点尴尬。」她解释，节目播出当时激烈的排名竞争，确实影响了两人的实际关系。全昭弥坦言：「当时我是个不懂事的国中生，根本没想过『我下周要这样做来赢过这个姐姐』。 但不知道从什么时候开始，我跟世正姐姐就这样被固定在1、2名，我们自己也在不知不觉中一直很在意这件事。」她描述了当时无形的压力。



竞争结束后，两人被分到同一个团体，全昭弥说：「突然就出道了，然后被告知『你们现在是同一个团队了，要好好相处』。」她还原了当时难免尴尬的处境。 磪有情也补充：「我们是在愚人节当天公布名单的，后来11个人第一次在经纪公司聚集的那天，气氛比想像中还要微妙。」



不过金请夏听完后，却转向俞琏静那边说：「只有你们那组这样吧？ 我们是『哇~』这样耶。」一句话逗得全场大笑，也让粉丝看到I.O.I成员之间即使过了10年，依然可爱又真实的互动。

▼ I.O.I 再次合体 4 月 24 日推出新歌〈突然？〉MV：



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