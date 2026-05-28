金秀贤复出之路又遇山？ Sulli亲哥再撂狠话：敢再爬出来就开战第二回合

韩国YouTube频道《横竖研究所》的运用者金世义日前因遭羁押，这让先前深陷私生活风波的男星金秀贤，似乎迎来了翻身契机。 然而，演艺圈内外普遍认为，金秀贤想真正回归萤光幕，恐怕仍是「过了一山又一山」，没那么简单。

金世义过去曾爆料，称已故女星金赛纶未成年时曾与金秀贤交往，如今金世义遭拘留，金秀贤方面随即发表声明，表示「真相终於大白」，态度显得相当振奋。 不过，就在同一天，另一位已故女星Sulli（雪莉）的亲哥哥却接连发文，让气氛再度紧绷。



Sulli的哥哥22日在IG上透露：「我手上有长达37分钟、妹妹前经纪人的通话录音档。」他不仅直接点名金秀贤及其表哥、导演李沙朗，更强调录音内容包含「妹妹当时一些不好的遭遇」，暗示内容对金秀贤相当不利，「我想问的事情很多，但顾虑到妈妈，所以一直在忍。 一年前我只稍微碰了电影相关的事，但我不想再拿这个做文章了。 先说清楚，里面没有任何造假。」



Sulli的哥哥接连写下「敢再爬出来，就开第二回合」、「有一个从外星来的家伙」等字句，等於公开反对金秀贤复出。 去年他就曾质疑，Sulli在拍摄金秀贤主演、李沙朗执导的电影《REAL》时，被强迫要求拍摄床戏与裸露镜头，当时金秀贤方面虽否认施压，但与遗属之间的矛盾至今未解。



如今警方认定金世义的爆料为假消息，大众舆论一度转向同情金秀贤，但Sulli家属又预告将公开录音档，让金秀贤再度面临心理与社会上的双重压力。 业界人士分析，虽然金秀贤成功摆脱了假消息的攻击，但无论是金赛纶还是Sulli，两家人的情绪纠葛仍是难以忽视的未爆弹，短期内要全面复出并不容易。



金秀贤才刚翻过一座山，眼前却又迎来更险峻的陡坡。 他能否挺过这条坎坷的复出之路，并带著新作《山寨人生》顺利回归大众面前，结果如何备受关注。

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