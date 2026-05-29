「废掉整部剧才是答案？」300亿大作《21世纪大君夫人》：一部浪漫爱情剧，该为「几个画面」被判死刑吗？

MBC已完结的金土剧《21世纪大君夫人》争议越滚越大！继OTT平台中断播出后，要求该剧全面废止的国会国民同意请愿，已获得超过5万人连署，正式送往主管常设委员会审查。

请愿人士指出，《21世纪大君夫人》虽然是架空背景，但故事设定在韩国，剧中却出现中国藩属国礼制、中国风刀具，批评制作团队草率的意识跟不到位的历史考证非常有问题。 他们强调即使这不是正统史剧而是现代奇幻作品，但跟民族文化认同有关的内容绝对不能乱搞。

争议最大的场面出现在象徵大韩帝国自主性的皇帝即位仪式上。 剧中让演员戴上代表藩王制的「九旒冕冠」，大喊「千岁」，还有韩国传统中没有的中国式茶道，都被认为是错误明显的。 虽然MBC已经表示会删除这些场面，但连署民众依然要求直接废止整部剧。



不过也有另一方声音认为，与其废止不如用编辑修正就好。 支持这派的人主张，《21世纪大君夫人》核心是边佑锡饰演的理安大君跟IU饰演的成熙周之间的浪漫爱情与成长故事，并非带有政治意图的作品，也没有刻意捏造历史或宣扬特定意识形态。 不少观众也在官网留言区抱屈：「明明有些场面把韩国传统跟宫廷服饰现代化诠释得很美，却因为几个缺失被全盘否定，实在太冤枉了。」



业界也担忧这部耗资300亿韩元、与全球OTT平台合作的超大制作如果真的被废止，不仅会造成巨额损失，更可能重创K-Contents的国际信誉。 一旦开了「因导演失误就废掉整部戏」的先例，未来投资者可能会觉得韩国内容市场风险太高、无法预测，导致资金却步。



多数意见认为，有错就该骂、该改，但比起直接判作品死刑，把争议的台词或场面剪掉，才是更合理的做法。 现在需要的，是冷静下来好好讨论怎么善后。

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