LE SSERAFIM 回归火力全开！首日狂卖43万张，创今年女团最高纪录

人气女团 LE SSERAFIM 再次证明了强大的专辑销售实力。官方於22日下午1点公开正规二辑《PUREFLOW pt.1》。根据专辑销量统计网站 Hanteo Chart，这张新专辑在发行首日便卖出43万5675张，专辑同时登上22日音源榜冠军。

这也是今年推出的第四代K-POP女团专辑中，首日销量最高的纪录。即使扩大到所有世代女团来看，这也是仅次於 BLACKPINK 的第二高成绩。



新专辑还空降「Worldwide iTunes Album」排行榜第3名。截至23日上午9点为止，已进入新加坡、法国、日本等27个国家及地区的 iTunes「Top Album」排行榜。

其中在墨西哥、加拿大、义大利等20个国家/地区，更成功打进前10名，再次证明其全球人气。

主打歌〈BOOMPALA〉同样受到全球瞩目。这首歌登上22日「Worldwide iTunes Song」排行榜第20名。



截至23日上午9点，歌曲已进入英国、美国、日本等共21个国家/地区的 iTunes「Top Song」榜单，在 YouTube 上也掀起热烈反应。

包含韩国（第11名）、日本（第4名）、美国（第7名）在内，歌曲成功进入27个国家/地区的 YouTube「热门发烧榜」，吸引全球听众关注。



新专辑收录了五位成员在面对恐惧时所经历的改变与成长。过去高喊「FEARLESS」的她们，在直面恐惧后变得更加坚强，并以这股力量继续向前迈进。



主打歌〈BOOMPALA〉则取样了全球爆红的拉丁流行歌曲〈Macarena〉（玛卡莲娜），是一首不分年龄与性别、全世界都能轻松享受的明亮轻快歌曲。



▼4月24日率先公开的先行曲〈CELEBRATION〉MV 目前已累积1062万观看次数：



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