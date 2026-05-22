超有爱！《奇案84的奇趣民宿2》旗安84、金软景、李俊昊送咖啡车应援LE SSERAFIM KAZUHA，忙内直接被宠上天

《奇案84的奇趣民宿2》忙内 KAZUHA 被宠上天！旗安84、金软景、李俊昊咖啡车应援太有爱了，好期待播出啦～

22日，LE SSERAFIM 成员 KAZUHA（中村一叶）在个人 IG 限时动态中写下：「在〈BOOMPALA〉MV 拍摄现场收到的惊喜礼物」，并分享了拍摄现场的咖啡车认证照。

公开照片中，可以看到《奇案84的奇趣民宿2》成员们特地送到 MV 拍摄现场的咖啡车应援，上面写著「LE SSERAFIM 新歌加油！」、「奇案庄忙内 KAZUHA 加油－全体职员敬上」等暖心字句，满满都是宠爱氛围。对此，KAZUHA 也感动回应：「社长、工作人员姐姐哥哥们谢谢你们，也请大家多多支持《奇案84的奇趣民宿2》！」展现忙内可爱一面。



此外，Netflix 综艺《奇案84的奇趣民宿2》预计将於今年第三季度公开，本季舞台移至冬季的大关岭，呈现截然不同的氛围与风景，同时也迎来新职员加入，包括金软景、李俊昊以及 KAZUHA，为节目增添全新化学反应。旗安84与新成员之间将会擦出什么样的火花，也让观众提前充满期待。



另外，LE SSERAFIM 於今日（22）下午1点发行正规二辑《PUREFLOW pt.1》，并同步公开主打歌〈BOOMPALA〉MV。整支 MV 充满欢乐与节庆氛围，成员们化身带著各种烦恼的现代人，前往由金采源经营的「谘商所」，并透过「BOOMPALA 精神」释放日常压力。不知道大家都看过了吗？接下来她们也将陆续登上《音乐银行》、《音乐中心》及《人气歌谣》展开打歌活动。



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