《金特务：本色回归》尹敬浩兑现收视公约！直播广播＋签名会挑战13小时沉默，官方笑喊：「大家可以说话，但演员不行」

《金特务：本色回归》演员尹敬浩为兑现收视率公约，将挑战长达13小时的「13小时无言修行」！不只要全程保持沉默，甚至还将在直播广播与粉丝签名会中完成这项特别挑战，消息一出也引发期待。

8日，SBS 官方 SNS 公开公告：《金特务：本色回归》邀请活动，尹敬浩收视率公约履行：无言修行签名会」。官方也幽默表示：「诚挚邀请大家参加尹敬浩演员的『安静』公约履行现场。不过大家可以说话，但尹演员绝对不能开口。」逗趣内容让粉丝忍不住期待。



此前，尹敬浩在《金特务：本色回归》制作发表会上曾许下公约：「如果收视率突破13%，我将13小时不说话！」没想到剧集播出后迅速达成目标，首播便以全国收视率9.5%展开亮眼开局，更在第2集突破15.7%，正式让尹敬浩启动公约挑战。



而尹敬浩的「无言修行」预计於13日进行，当天他不仅将出演 SBS Power FM《两点逃出 Cultwo Show》直播节目，之后也会参加与粉丝见面的签名会。面对主持人的提问与节目中的各种突发状况，尹敬浩能否成功守住沉默，也成为大家关注的焦点。

《金特务：本色回归》讲述原本是「世界上最平凡的爸爸」，为了找回唯一的女儿，化身「世界上最危险的男人」展开复仇行动。尹敬浩饰演曾被称为「战场之神」的前秘密特工，如今则是一名只为女儿而活的父亲朴镇哲，在剧中展现强烈动作戏、温暖父爱与幽默魅力，为角色增添更多看点。



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