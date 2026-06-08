「竟然不是小分队而是全员同框？」HYBE三组女团惊喜合作！LE SSERAFIM × ILLIT × KATSEYE合作曲12日公开＋打歌确定！

HYBE 三组人气女团 LE SSERAFIM、ILLIT 与 KATSEYE 惊喜合体，确定推出合作单曲〈ICONIC BY MISTAKE〉。消息於8日透过全球粉丝平台 Weverse 正式公开，瞬间引发关注与期待。 HYBE三组人气女团合体！LE SSERAFIM x ILLIT x KATSEYE 合体推新歌，

三组 HYBE 女团平时就经常透过舞蹈挑战与各种内容互动，彼此之间早已累积出不错的化学反应，也因此「如果有机会同台就好了」的呼声一直存在。这次罕见合体成真，立刻掀起粉丝热议。LE SSERAFIM 的强烈舞台能量、ILLIT 的清新反转魅力，加上 KATSEYE 大胆多变的风格，三团同框的火花也让外界充满想像。



同日公开的logo motion影片则率先预热话题，以柔和羽毛与平静氛围开场，但画面随即剧烈晃动、羽毛四散，并出现洗脑旋律「I’m iconic by mistake」，留下强烈印象。



消息曝光后也立刻在网路上掀起讨论，网友纷纷表示：「哦，好期待啊」、「很好奇结果嘿嘿」、「舞台应该很有意思」、「原来是真的啊！不是小分队而是团体」、「比想象中来得快啊」、「如果是混合女团的话，也可以加入 NewJeans 啊～时爀」、「对公司的形象有帮助吗..」、「3组全体成员都做吗？很好奇舞台」、「BANG THE BEAT终於出来了」、「房时爀的自我实现开始了」等等。

此外，三组团体也将於11日登上 Mnet《M Countdown》，首次公开合作舞台〈ICONIC BY MISTAKE〉，正式揭开此次企划序幕。所属公司也表示，这次合作将为夏季全球粉丝带来特别惊喜，除了高完成度舞台，也将陆续公开多样内容。



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