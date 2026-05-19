LE SSERAFIM金采源颈痛紧急停工，缺席新专宣传！先行曲「狂甩头」编舞太疯遭痛批，出道4年二度负伤

大势女团LE SSERAFIM 惊传主将伤退！经纪公司今天透过 Weverse 发布公告，宣布成员金采源最近因颈部疼痛就医，经医疗团队精密诊断后，强烈建议她必须停工静养。

所属公司表示，为了艺人的长期健康，公司决定暂停金采源的所有活动、全力投入治疗，因此将缺席接下来的大学庆典、Spotify PURE FLOWERS LIVE、各大电视台的打歌节目，复出时间将视康复进度而定。



金采源这次受伤，直接让新歌编舞成为众矢之的。 LE SSERAFIM 於 4 月 24 日发行先行曲《CELEBRATION》，副歌部份配合强劲的节奏，安排了十分激烈且快速的甩头动作，一公开就已引发粉丝强烈担忧。



适逢南韩大学校庆季，LE SSERAFIM 不仅参加打歌节目，线下行程也满档。 在本月 15 日的崇实大学舞台上，就有眼尖粉丝发现金采源状态有异，不仅颈部无法大幅度后仰，左右摇摆时也显得无比吃力，明显是在强忍剧痛撑完全场！



glad they finally changed celebration’s headbanging choreo but looks like chaewon’s neck is still hurting.. i really hope she’s okay and taking care of herself :( pic.twitter.com/dB2dOZfOSs — 지오 (@agicheetah) May 15, 2026

事实上，金采源先前就曾透露过有颈痛旧疾，虽然该场表演紧急修改了编舞、删除甩头动作，但粉丝仍怒轰经纪公司缺乏保护艺人的意识，等到艺人身体彻底亮红灯才做补救，为时已晚。

恰逢团体将於本月 22 日发行全新正规二辑《'PUREFLOW' pt.1》，如今金采源因病倒下，预示著她将遗憾错过新专辑初期的黄金宣传活动。



网友纷纷声讨：「编舞动作既不美观也不帅气，为什么要让成员们白白受苦？」、「完全是制造颈椎间盘突出的自残编舞」、「为了其他成员著想，也必须把编舞换掉」。

这也是金采源出道 4 年来第二度因伤停工。 早在 2022 年，她与队友许允真就曾因遭遇车祸导致肌肉拉伤与挫伤，被迫取消打歌与签售会。 如今旧伤加新痛，短期内LE SSERAFIM 都将暂时以4人体制硬撑上阵。

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