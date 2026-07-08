SBS爽剧再出击！安普贤回归《财阀X刑警2》，携手新搭档郑恩彩展开全新办案，8月7日正式开播！

SBS新金土剧《财阀X刑警2》即将於8月7日登场！故事将延续「财阀刑警」陈利手与新任团队长朱惠拉携手办案的精彩剧情，两人截然不同的性格与办案风格，也预告将带来更多爽快又充满笑点的化学反应。

继第一季创下最高收视11%的亮眼成绩后，《财阀X刑警2》再度回归，作为SBS「爽剧宇宙」代表作品之一，早已让剧迷引颈期待。本剧将於8月7日接档《金特务：本色回归》首播，安普贤与郑恩彩的新搭档也令人期待不已！



最新公开的角色海报中，安普贤饰演的陈利手再次展现财阀刑警的独特魅力。身穿亮眼天蓝色西装的他，突破一般刑警形象，搭配金色警徽与华丽手铐，完美呈现利用财力与智慧破案的「超豪华刑警」风格。海报上的「最华丽的刑警再次行动」标语，也预告他将带来更加升级的活跃表现。



郑恩彩饰演的朱惠拉则散发强烈气场，黑色皮外套搭配重机造型，展现曾任警察厅反恐部队王牌成员的俐落魅力。冷静坚定的眼神，加上「完美犯罪？不存在那种事」的标语，充分展现她追查真相、绝不退让的刑警信念。



性格与办案风格截然不同的两人，究竟会擦出什么样的火花，也成为《财阀X刑警2》的一大看点。制作团队也表示，安普贤与郑恩彩将以各自独特魅力诠释角色，期待两人在剧中展现充满反差感的合作与精彩互动。



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