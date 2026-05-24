BTS、TXT、CORTIS 横扫 Billboard 全都火爆了！BigHit Music 上半年成绩单太惊人

BigHit Music 在 2026 年上半年再次证明了其身为全球顶级厂牌的地位。以 BTS 为首，TOMORROW X TOGETHER（TXT）与 CORTIS 全都登上美国告示牌主专辑榜「Billboard 200」前3名。今年三组艺人所发行专辑的合计累积销量（Circle Chart 基准）已逼近 1000 万张。此外，三组团体也接连夺下韩国主要音乐节目冠军，完成了「Grand Slam」（大满贯）。

BTS、TXT、CORTIS 接力创下「超级热门」成绩令人印象深刻，这也展现了所属公司 BigHit Music 非凡的品牌力量与全球竞争力。公司朝向全新方向的挑战，也透过成果获得了证明。



房时爀议长所强调的「好音乐与内容」、「艺人的自主性」、「扩展粉丝体验」等策略发挥了效果。各艺人都参与 Song Camp（歌曲创作营），从歌曲主题选定到作词、作曲皆共同参与。厂牌也在制作全过程中积极支援，让艺人能发挥最佳创作能力。此外，也透过自制内容与制作幕后影片等丰富的内容，促进粉丝与艺人之间的交流。

除了优秀的艺人之外，厂牌完善的企划与制作系统也成为诞生 热门IP 的后盾。继早已站稳全球顶级明星地位的 BTS 与 TXT 后，展现与既有 K-POP 偶像模式截然不同风格的「Young Creative Crew（年轻创意团队）」CORTIS，也亲自证明了这一点。



特别是出道未满一年的 CORTIS，凭藉第二张迷你专辑《GREENGREEN》画出急速成长曲线。不仅拿下「Billboard 200」第3名，也完成音乐节目的「大满贯」。虽然出道专辑《COLOR OUTSIDE THE LINES》大获成功，让新作背负不小压力，但他们依然坚持「共同创作」的团体认同，推出比前作更接近「原始感」的专辑，巩固了团体色彩，也创下近5年内出道男团中的最佳成绩。



公司也会在团体的重要时刻，设计最适合的讯息。当 BTS 睽违约3年9个月以完整体回归时，公司也与成员们一同思考「现在的 BTS 应该传达什么讯息」。在《阿里郎》（ARIRANG）企划中，将韩国象徵性地标之一的光化门作为回归舞台，并运用「干坤坎离」元素设计 Logo、采样韩国民谣《阿里郎》等，把韩国色彩细腻融入其中。结果 BTS 不仅同时登上美国「Billboard 200」与「Hot 100」冠军，即使没有出演韩国音乐节目，也累积拿下15冠，更让海外体育场演唱会现场充满《阿里郎》大合唱。



TXT 则在续约后的首次回归中，展现了成员们最真诚的故事。迷你8辑《7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns》真实收录了他们过去7年活动中所面对的不安、空虚与现实烦恼。成员们亲自成为故事主角，以比任何时候都更加真挚的讯息，带给听众深刻共鸣与沉浸感，并成功拿下「Billboard 200」第3名与音乐节目「大满贯」。



除了音乐之外，他们也依照公司方向，积极出演电视综艺与 YouTube 等各种热门节目。等於同时建立了优秀音乐与面向多元平台的大众性。

BigHit Music 这样的企划能力，完美贯穿了 2026 年上半年的全球音乐市场。前后辈艺人之间的交流也相当令人印象深刻。BTS 亲自示范后辈们新歌的重点舞蹈动作，为他们应援；TXT 与 CORTIS 则透过 Challenge 互相合作，展现深厚的「BigHit Family」家族情谊。透过同一厂牌形成的某种「接力式爆红」，如今已真正成为现实。

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