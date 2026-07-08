全新韩剧《共感细胞》浪漫开播！金明洙、姜旻儿继吻戏后再拥抱　她崩溃落泪投入温暖怀抱

剧中因「想像复仇」谘商法引发反效果的车恩焕（金明洙 饰），在个案持刀闹事事件后陷入深深自责。另外，遭遇人生最大危机的刘知安（姜旻儿 饰），得知车恩焕一直挂念著自己后，终於投入了他的怀抱。

Viu Original 原创爱情韩剧《共感细胞》第2集中，描述了因个案持刀事件而陷入罪恶感的知名心理谘商师车恩焕（金明洙 饰），以及因职场霸凌争议等接连打击而崩溃的前顶流女星刘知安（姜旻儿 饰），命运般再次相遇的故事。



在5日播出的内容中，刘知安出席了电影界大师文导演新作的会议。然而，竞争对手韩伊真（权昭贤 饰）也在现场，而刘知安因文导轻视自己的发言，愤而离席。不久后，知安所属经纪公司的金代表接到神秘电话，表情瞬间凝重，也预告了围绕著她的危机即将到来。

尽管刘知安态度冷淡，文导仍看中了她大胆鲜明的魅力与明星潜力，最终决定让她取代韩伊真，担任新片女主角。得知消息后，韩伊真透过造型师在网上爆料刘知安耍大牌，导致形象变负面。看见影片的刘知安虽然否认，彷佛对事件毫无印象，却仍无法阻止广告商纷纷切割。



另一方面，车恩焕也因让自己声名大噪的代表性谘商法「想像复仇」遭到舆论反噬。他的个案李英智（金怡贤 饰）因持刀闹事遭警方逮捕，连他也因此接受证人调查，受到极大冲击。为了查明真相，车恩焕申请会见李英智，却只换来冷漠的拒绝。

陷入人生谷底的两人，在便利商店命运般重逢。因情感转移感受到车恩焕深深的自责，刘知安环顾四周后，发现醉酒的他，不禁落下眼泪。当车恩焕问她是不是哭了时，刘知安回答：「不是我在哭，好像是你在哭。」两人之间正式开始出现情感转移，但尚未察觉这项变化的他们，未来将展开怎样特别的情感交流，也令人更加期待。



因耍大牌争议遭受外界指责的刘知安，看见对自己极为不利的经纪合约后愤怒离开公司。不仅续约破局，也没有其他经纪公司向她伸出橄榄枝，更雪上加霜的是，她还接到必须搬离宿舍的通知。

急著找房子的刘知安，因不熟悉社会现实而草率签约，最终甚至遭遇房地产诈骗，被逼到走投无路。



车恩焕在警察局偶然得知刘知安遭诈骗的消息，随后夺走偷拍她的陌生人手机，替她化解危机。离开警察局后，他见到双腿发软跌倒的刘知安，关心地问她是否还好。刘知安终於忍不住崩溃落泪，说道：「一直问我好不好、好不好，我好像真的一点都不好。」面对沉浸在悲伤中的她，车恩焕虽然无法开口安慰，却以一个饱含复杂情感的拥抱作为回应，也为本集画下句点，令人更加期待两人关系接下来将如何发展。



Viu原创韩剧《共感细胞》逢星期六、日晚间在Viu上架播出。



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