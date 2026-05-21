才刚庆祝结婚3周年又传喜讯！李多海♥SE7EN晒超音波照与宝宝鞋，甜蜜宣布升格准爸妈

恭喜恭喜！SE7EN♥李多海才刚甜蜜庆祝结婚3周年，如今再传出怀孕喜讯，正式升格准爸妈！

20日，李多海和 SE7EN 透过 IG 公开影片，并写下：「From two to three. Our little miracle is on the way（从两个人变成三个人，我们的小奇迹正在到来）」亲自分享升格准爸妈的幸福喜讯，字里行间满满都是感动。

公开影片中，准妈妈与准爸爸的两人笑容灿烂，李多海与 SE7EN 分别戴上写有「MOM（妈妈）」与「DAD（爸爸）」的帽子，手拿宝宝鞋与超音波照片，甜蜜氛围完全藏不住；两人紧紧相拥、深情对望，对即将到来的新生命充满期待，温馨画面也让粉丝直呼「真的太幸福了」。



消息曝光后，演艺圈好友成宥利、天上智喜、张佑赫、2NE1 孔旻智、Super Junior 厉旭等艺人，以及许多网友也纷纷涌入留言送上祝福。另一方面，李多海於2002年以演员身份出道，SE7EN则在2003年以歌手身份出道，两人於2016年公开恋情，经历8年爱情长跑后在2023年结婚，如今迎来第一个孩子，也让一路陪伴至今的粉丝们都相当开心。

而两人日前也在中国上海简单庆祝结婚3周年，以外滩为背景留下纪念合照，并穿上牛仔风情侣装。两人不仅一起享用美食，互相看著彼此的样子也充满笑意，整体氛围温暖又自然，让人感受到平凡却很幸福的日常。



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