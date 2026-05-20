《哭声》导演罗泓轸睽违10年再推新作《HOPE》坎城影展震撼外媒大获好评！

由罗泓轸导演推出的新电影《HOPE》一举入选坎城影展主竞赛单元，日前也透过此次机会在坎城首度公开播映，国际媒体更陆续给出优异口碑。本片也预计将於暑假期间在台上映。

日前《HOPE》在坎城举办世界首映，2300张票瞬间秒杀，《HOPE》集结黄晸珉、赵寅成、郑好娟等南韩演技派演员，以及麦可法斯宾达（Michael Fassbender）、艾莉西亚薇坎德（Alicia Vikander）、泰勒罗素（Taylor Russell）、卡麦隆布莱顿（Cameron Britton）等国际级巨星共同主演，更是《哭声》导演罗泓轸睽违十年的再度回归之作。



《HOPE》全片以独特的叙事结构震撼全场，不仅融合科幻、动作、惊悚与黑色喜剧元素，更辅以震撼人心的视觉效果，尤其外星生物将以令人叹为观止的方式现身，配上枪战、飞车追逐、马匹冲锋，甚至太空船同场交锋的大规模动作场面，让观众将本片比拟有如《阿凡达》、《异形》、《噤界》、《进击的巨人》等商业巨片的综合体，盛赞全片「扣人心弦！」「惊艳绝伦！」「令人著迷！」更有不少影评人直言，本片有可能成为本届坎城竞赛的夺奖热门。



外媒一致给予《HOPE》好评，表示这部作品从头到尾让观众们始终保持紧张感，无法预测剧情走向，给人一种新鲜感，更有许多外媒评价罗泓轸导演带来了全新的视觉冲击，也开启了此类型电影的全新篇章。佳评如潮，说明了《HOPE》将会是本届坎城影展中的话题之作。



《HOPE》剧情描述一处偏远小镇，一则「猛虎出没」的消息，瞬间引爆全镇恐慌。警察哨所所长以为只是荒诞传闻，却在接连发生的离奇事件当中，逐渐察觉某种超乎常理的存在，正逐步逼近整座小镇。此时，增援部队因为大规模野火全面撤离，对外通讯也彻底中断，让整个小镇宛如孤岛。为了保护留下来的老人与居民，他与警员只能死守最后防线。另一方面，深入山区追踪猛兽行踪的镇民们，却反过来成为被猎杀的目标。当恐惧开始蔓延、人性逐渐失控，一场源於未知的危机，也随之演变成一场横跨生存、信仰与毁灭的宇宙级灾难。《HOPE》可望暑假在台上映。



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