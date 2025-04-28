「国民三胞胎」大韩、民国、万岁暴风成长认证！爸爸宋一国上传近况照：是得到允许后才公开 XD

《超人回来了》的小可爱们，现在已经长到180公分！

本月26日，宋一国在 IG 写下：「强烈推荐音乐剧《Dream High》给有中学生的父母和孩子们一起看的作品，孩子们可能真的看得很有趣，好久没得到大家允许上传照片了。」公开的照片中，「三胞胎」大韩、民国、万岁与《Dream High》的出演者先艺和SE7EN一起合照，他们以修长的身高和稳重的表情展现暴风成长的近况。



看到三胞胎的成长照，网友们也纷纷表示：「哇～他们现在真的好高」、「真是小宋一国啊」、「感觉只长了身高，脸还是一样呢」、「孩子们，很好奇你们长大的样子，允许爸爸偶尔上传照片吧」、「我的孩子长大了」等等。

而宋一国3月出演ENA综艺节目《崔化精金浩英想你》时公开三胞胎们的近况，当时宋一国自豪地说：「三胞胎上国中了，大韩和民国身高180公分、万岁是176公分。」他还说：「大韩，民国长得像妈妈，学习好，万岁长得像我，有学习压力，我希望三胞胎的身高不会止步於此，希望能再高一点。」



另外，宋一国在2008年与比自己小5岁的郑升妍法官结婚，三胞胎大韩、民国、万岁在2012年出生。他们一家从2014年到2016年出演《超人回来了》，公开日常生活，受到很多人的喜爱。



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