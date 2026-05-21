才剛慶祝結婚3週年又傳喜訊！李多海♥SE7EN曬超音波照與寶寶鞋，甜蜜宣布升格準爸媽

恭喜恭喜！SE7EN♥李多海才剛甜蜜慶祝結婚3週年，如今再傳出懷孕喜訊，正式升格準爸媽！

20日，李多海和 SE7EN 透過 IG 公開影片，並寫下：「From two to three. Our little miracle is on the way（從兩個人變成三個人，我們的小奇蹟正在到來）」親自分享升格準爸媽的幸福喜訊，字裡行間滿滿都是感動。

公開影片中，準媽媽與準爸爸的兩人笑容燦爛，李多海與 SE7EN 分別戴上寫有「MOM（媽媽）」與「DAD（爸爸）」的帽子，手拿寶寶鞋與超音波照片，甜蜜氛圍完全藏不住；兩人緊緊相擁、深情對望，對即將到來的新生命充滿期待，溫馨畫面也讓粉絲直呼「真的太幸福了」。



消息曝光後，演藝圈好友成宥利、天上智喜、張佑赫、2NE1 孔旻智、Super Junior 厲旭等藝人，以及許多網友也紛紛湧入留言送上祝福。另一方面，李多海於2002年以演員身份出道，SE7EN則在2003年以歌手身份出道，兩人於2016年公開戀情，經歷8年愛情長跑後在2023年結婚，如今迎來第一個孩子，也讓一路陪伴至今的粉絲們都相當開心。

而兩人日前也在中國上海簡單慶祝結婚3週年，以外灘為背景留下紀念合照，並穿上牛仔風情侶裝。兩人不僅一起享用美食，互相看著彼此的樣子也充滿笑意，整體氛圍溫暖又自然，讓人感受到平凡卻很幸福的日常。



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