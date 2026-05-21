泰勒丝纪录被打破了！BTS〈SWIM〉全球榜二连霸，累计6冠正式登顶

防弹少年团（BTS）真的停不下来！他们的第五张正规专辑《ARIRANG》主打歌〈SWIM〉，在最新一期Billboard「Global（美国除外）」榜单上，连续第二周拿下第一名，气势超级旺。

根据Billboard公布的最新榜单，〈SWIM〉稳坐「Global」冠军宝座。 所属经纪公司Big Hit Music也兴奋宣布，BTS在这张榜单上已经累积6次夺冠，正式超越泰勒丝（Taylor Swift）先前创下的纪录，写下新历史。而在「Global 200」榜单上，〈SWIM〉也强势拿下第2名。 BTS总共有13首歌曲同时打进这两个榜单，而且已经连续8周都在榜上，真的超猛。



《ARIRANG》在主要榜单「Billboard 200」中排名第8，这也是它连续第8周稳在前十名内。 其他细项榜单表现也很亮眼：「Top Album Sales」第5名、「Top Streaming Albums」与「Vinyl Albums」各拿下第16名。单曲〈SWIM〉在主要单曲榜「Hot 100」中排名第34，同样连续8周进榜。 在电台播放的部份，成绩也很不错：「Adult Contemporary」第16名、「Pop Airplay」第11名、「Adult Pop Airplay」第18名、「Radio Songs」第29名。



此外，「World Albums」榜单上同时有4张BTS的专辑入榜。 2022年发行的精选辑《Proof》上升至第3名，已经累积进榜205周; 日本正规四辑《MAP OF THE SOUL： 7 THE JOURNEY》排第11名; 正规三辑《LOVE YOURSELF 转 'Tear'》第16名; 迷你五辑《LOVE YOURSELF 承 'Her'》则是第25名。



目前BTS正在进行北美巡演「BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN NORTH AMERICA」，刚顺利结束美国加州Stanford Stadium演唱会，23日起将继续在拉斯维加斯开唱。他们将在7月与美国流行天后Madonna、哥伦比亚唱将Shakira，一起站上「2026国际足总（FIFA）美加墨世界杯」冠军战的中场秀舞台！根据Big Hit Music透露，这是FIFA世界杯决赛史上第一次举办中场秀演出，BTS又写下新纪录啦！

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