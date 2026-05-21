2026起出镜率超高的新人！从《Girigo：夺命许愿》到《菜鸟伙房兵》让你难以忽视的全昭映！

演员全昭映近来透过许多电视剧作品与观众们见面，不管是《荣耀：她们的法庭》中的关键角色李娜英女儿，或是惊悚的《Girigo：夺命许愿》戏份最重的世雅，以及《柔美的细胞小将3》驯鹿的相亲对象Jenny，到《菜鸟伙房兵》最新一集结尾出现，飞奔向朴志训，让全部阿兵哥羡慕不已的美女记者，都是可爱清新的全昭映。

其实全昭映在去年也曾在许多电视剧中出现，在宋仲基与千玗嬉主演的《我的青春》中就曾饰演女主角的学生时期，戴著大眼镜看起来有点呆呆的全昭映与南多凛搭配，呈现出清新魅力。从2026年2月初开播的《荣耀：她们的法庭》，全昭映演出剧中一位拥有悲惨命运的少女，专为女性进行诉讼的李奈映收留了她，但她仍与恶势力挂勾，最终她的身份曝光，是李奈映年轻时遭性侵而生下的女儿，超大反转为剧情增加不少看点。



2026年4月24日一公开就曾登上Netflix电视剧冠军的《Girigo：夺命许愿》，描述只要透过一个APP软体进行许愿，当愿望达成，APP则开始倒数24小时，时间一到，许愿的人就必须付出生命作为代价。全昭映饰演剧中戏份最重女主角世雅，为了救同学也救自己，穿梭於阴阳界之间，全昭映在惊悚题材的表现上也非常出色，并成功创造话题讨论。



同时在4月中开播的《柔美的细胞小将3》，全昭映也以特别演出的角色登场。在主角柔美与驯鹿的感情始终无法再推进一步时，驯鹿选择划清界线，甚至要求柔美介绍身边不错的女孩给他，柔美也真的推荐了学妹成为驯鹿的相亲对象，这位可爱的学妹珍妮就是由全昭映饰演。虽然登场的画面不是很多，但同样让眼尖的观众们一眼认出她来。



2026年5月11日才开播的漫改电视剧《菜鸟伙房兵》，由朴志训担任主演，二兵江成宰因为看得见别人所无法看到的游戏设定画面，而独自成为闯关晋级的厨房勇士，依照游戏中的食谱与指示破解一关关任务，料理实力不断提升，也改变了军中的整体氛围。在5月20日所播出的第四集结尾，有年轻貌美的记者来到军中采访，她看见江成宰立即飞奔过去并且拥抱著他，这一幕令所有士兵都看傻眼，并且羡慕不已。这位可爱的记者就是全昭映，后续剧情会有什么样的发展呢？令人期待。



全昭映在今年还有两部作品拍摄中，一部是与车胜元合作的《退休要员管理组》，另外一部则是之前也创下超高口碑的续集漫改作品《流氓读书会2》。

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