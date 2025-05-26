金俊昊婚纱照帅气又腿长，SE7EN直疑是AI！回顾金俊昊祝歌表演扮张赫推奴要笑死

《我家的熊孩子》先前金钟旼准备结婚时曾播出他亲自送喜帖的内容，最新一集444集轮到金俊昊送喜帖，SE7EN和李多海夫妇则亲自拜访金俊昊为他庆祝。

SE7EN和李多海准备蛋糕来访金俊昊婚前暂时住宅，不过两人一看到金俊昊喜帖上印的婚纱照可是大吃一惊，SE7EN直呼：「这不是AI吗？」李多海也说长得不像金俊昊。而这些话，前面申东烨与徐章焄也说过了，申东烨吐槽美颜修图太夸张，徐章焄则说腿太长。



▼喜帖用照（‎金智珉先前亲自公开的更多婚纱照可点此观看）



讲到结婚，就不得不提金俊昊可是SE7EN和李多海婚礼上的祝歌歌手，可见金俊昊和SE7EN交情多深，而且金俊昊某种程度或许可以说是「来闹场的」XD！因为金俊昊当日扮演李多海名作《推奴》里的张赫推奴形象唱OST〈烙印〉，假发披头散发像喝醉一样进场，还一度扯开上衣、跪下大喊「小丫头――」，演好演满！



李多海回忆道：「把婚礼搞得一团乱呢！」SE7EN也说：「比起婚礼，哥的祝歌更印象深刻。」金俊昊则透露金智珉最近正回顾那段表演，问她为什么笑那么开心，金智珉回答：「太像乞丐了。」笑死金俊昊自己。李多海接著爆料当时SE7EN一直在和她互使眼色，金俊昊坦言当时表演完其实很失落，因为进场前有人拦著自己，事后觉得没除体毛也很尴尬。金俊昊讲完，干脆邀请李多海在他婚礼扮演丫头唱祝歌回里哩！



当年金俊昊的表演在《同床异梦2》播出，YouTube影片目前已破168万，网友留言「搞笑艺人可不是谁都能当的，要会演戏又要唱歌，最重要的是要能扳著一张脸不笑场」、「让别人笑的笑艺人真的很帅」、「在那么多人面前，在那样的气氛下还能做那样的表演，金俊昊你可是Pro的」、「还有谁敢像金俊昊那样登上舞台？金俊昊真的让人无法讨演，差点笑到流泪，下巴都痛了，只要金智珉喜欢且承认就没其他人的事了」、「太搞笑了，肚子痛死了，1年来该笑的都笑了，金俊昊的歌也唱得真好」、「笑死了，很有Sense太棒了，做什么都不讨演，非常讨喜」……等等。

▼金俊昊经典《推奴》祝歌表演



▼金俊昊《熊孩子》亲送喜帖内容，他还亲自和30年好友刘智泰，以及谐星界大姐们见面（香港观众可於Viu收看）



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