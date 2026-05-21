李民基爆遭高强度税务调查！追缴巨额税金，公司火速回应：绝对没有故意漏报收入

演员李民基最近惊传被国税厅盯上，甚至被追缴一笔不小的税金，消息曝光后，他的经纪公司也火速对外说明，并向大众道歉。

公司20日发出声明表示：「因为这件事让大家担心，真的很抱歉。」同时强调：「李民基从出道以来，一直都很遵守税法，老实履行纳税义务。 最近在税务调查过程中，也都有透明提交相关资料，诚实配合调查。」



至於为什么会被追缴税金？ 公司解释，主要是因为「公司的营运开支处理标准」，税务单位跟他们对税法的解释有落差，才会发生这个状况。 他们也特别强调：「绝对没有故意漏报收入，或用不正当方法逃税。」公司也表示，他们尊重税务厅的调查结果，已经按照相关程序把追缴的金额缴清了。 未来也会更仔细检讨税务跟会计管理制度，避免类似情况再发生，再次向外界致歉。



根据韩媒《Field News》早前报导，税务厅最近对李民基进行高强度的税务调查，追缴了巨额税金。 报导指出，李民基自己成立了一人经纪公司，而税务厅主要在查他是否把部份个人收入，用公司营收的方式来处理。

不过，李民基演艺事业不受影响，他预计今年下半年会推出新作品《Crash 2：愤怒之路》，粉丝还是可以期待他的表现。

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