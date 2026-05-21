文瑾莹晒美照「下颚线分明」！对比4月《刘Quiz》浮肿模样，惊呆全网

演员文瑾莹久违地po出美照，整个人气场全开，状态超级好！

日前，文瑾莹通过个人SNS发文写道：「久违的盛装打扮 #Director's Cut Awards #去颁奖罗 #Day3896」，并一连上传了好几张照片。 公开的照片中，可以看到她穿著一身帅气套装，在车子里开心自拍。 原来她这天是要出席第24届「Director』s Cut Awards」，担任颁奖嘉宾。



文瑾莹的状态和之前上tvN节目《刘Quiz On The Block》时相比，感觉又更不一样了。 和之前的节目相比，如今的她下颚线条分明，格外引人注目。她4月登上《刘Quiz》时公开谈论2017年罹患「急性腔室症候群」、历经四次手术险些截肢的艰辛历程，当时因治疗过程中使用药物导致脸部浮肿、身形圆润，她也大方幽默回应外界对外貌的讨论：「可能是身体变宽了，心也跟著变宽了吧！」还开玩笑说：「40岁了，觉得刺激一下应该也满有趣的。」坦然面对身形变化的态度，反而让许多观众更加喜爱她。



如今短短一个月左右，她以更加纤瘦、线条俐落的模样现身，让不少粉丝惊呼：「真的瘦了！」、「欧腻越来越美了」、「状态好到爆！」、「快点回归吧」。

从从容面对病后身形变化，到如今成功找回最佳状态，文瑾莹的这份自信与努力，真的让人不得不佩服。

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