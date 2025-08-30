李多海在上海购车又购房，甜蜜晒与SE7EN古风写真！传闻「直播一次赚100亿」本人回应了

演员李多海近日频频分享在中国工作生活的日常，还透露已经在上海买了新车和新房，近况照片中展现出优雅从容的氛围。

李多海於29日更新IG，分享了多张在饭店拍摄的照片，留言道：「因为在上海的新家装潢还没完成，所以到当地时就暂时过著漂泊的生活。 这次住在我们家附近（？ ）的香格里拉酒店，感觉还不错呢！浦东也有喔~推荐！」





不久前，她还分享了多张与中国某款电动车的合照，并留言：「在上海成为我双脚的新车X9，终於交车啦！」引发关注。





其实，李多海曾多次PO出在上海、杭州等地参加活动的美照，俨然已经融入当地生活。







不仅如此，李多海还通过YouTube频道分享了与老公SE7EN一起在上海拍摄古风写真、体验「皇室生活」的经历，十分甜蜜恩爱。





李多海曾在去年4月出演MBC《Radio Star》时，大方谈及加入中国直播电商市场的经历，直言：「刘德华、周杰伦、张柏芝都在做，一场4到5小时的直播就能达成100亿韩元以上销售额，知名网红李佳琦甚至一天就创下过 兆韩元的销售额。 」

此后，外界一度流传「李多海一场直播销售额破100亿」的传言，她则亲自澄清：「那不是我，而是中国有这样的人物。 因为他真的非常努力，才能到达那个位置。 我做不到那个程度。」坦率的发言再次引起关注。



此外，李多海在2023年与歌手SE7EN结束8年恋爱长跑，步入婚姻，积极通过SNS和YouTube与粉丝交流。

