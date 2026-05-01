能见鬼的财阀女遇上怕鬼检察官？朴恩斌×梁世宗×邕圣佑《惊悚的恋爱》剧本阅读照曝光，夏日纳凉剧预定！

这个阵容大家期待吗？期待这部夏日纳凉韩剧啊！

tvN新剧《惊悚的恋爱》改编自亚洲人气同名电影《我的见鬼女友》，讲述能看见鬼魂的财阀继承女，以及最害怕鬼却不得不与她同行的热血检察官之间，展开一段充满意外与冲突的灵异爱情故事。近日，剧组公开朴恩斌、梁世宗、邕圣佑三位主演的剧本阅读现场照，也让三人之间的化学反应提前引发关注。



▼朴恩斌饰演韩国顶尖企业集团的继承人兼酒店代表「千汝丽」，外表华丽、财力与能力兼备，堪称完美无缺，却因能看见鬼魂的秘密而选择与世界保持距离。她以孤寂的眼神与细腻的声线，诠释角色内心的疏离与孤独感。



▼梁世宗饰演充满正义感的检察官「马康旭」，拥有出色体能与卓越头脑，是个正直又热血的人物。在与千汝丽相遇后，他接连卷入各种超自然事件，虽然内心恐惧，却仍选择留在她身边，展现可靠又温暖的一面。



▼邕圣佑饰演雷蒙德酒店代表「姜民焕」，表面温柔绅士，实则暗藏野心。对挚友千汝丽展现亲切笑容的同时，面对他人却能瞬间转换气场，反转魅力十足，让角色更加令人好奇。



制作组表示，《惊悚的恋爱》将讲述能听见他人听不见声音的女子，与追查真相的男子联手揭开死亡秘密，最后发展成真心相爱的故事，会同时带来心动、惊悚与爽感。也特别强调，能看见鬼魂的财阀女与超怕鬼的热血检察官之间的斗嘴化学反应，以及同龄演员们的默契演出，都是必看亮点！大家就一起期待播出啦！

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