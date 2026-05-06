《第62届百想艺术大赏》人气奖结果揭晓！朴志训《王命之徒》、润娥《暴君的厨师》夺下男女冠军

粗卡粗卡！恭喜朴志训和润娥，也期待5月8日登场的《第62届百想艺术大赏》颁奖典礼啦！

《第62届百想艺术大赏》人气奖投票已经正式结束，男女冠军也终於出炉，引起不少关注与讨论。本次人气奖是从戏剧、电影、舞台剧到音乐剧等候选人中，由粉丝投票选出男女各1位最高票得主，整个竞争过程可以说是相当激烈！

男演员部门由朴志训拿下第1名，他以48.7%的得票率击败 李俊昊（40.3%），成功夺冠；女演员部门则由润娥拿下第1名，以58.1%的高票数压过孙艺真（26.9%），稳居冠军位置。结果一公开，也立刻引发话题，不少网友纷纷送上祝贺。



另外，朴志训这次也凭电影《王命之徒》入围男子新人赏，而润娥则以tvN《暴君的厨师》入围女子最优秀演技赏，两人不只人气受到肯定，作品表现也同样亮眼。



本届《百想艺术大赏》将於5月8日晚上7点50分在首尔 COEX 举行，由申东烨、秀智、朴宝剑共同主持，并透过 JTBC 及 Naver 进行直播。多个部门入围名单都相当激烈，接下来正式典礼的最终结果也让人相当期待。



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