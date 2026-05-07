《柔美的细胞小将3》金载原根本就是驯鹿本人！私下爱撒娇，个性跟驯鹿很像

近期话题不断的《柔美的细胞小将3》日前终映，而最终送上甜蜜结局的男主角金载原也成为话题讨论焦点。唤醒了沉睡已久的柔美体内恋爱细胞的驯鹿PD金载原，以沉著的演技诠释细腻情感，浪漫表现获得观众们的喜爱。

剧中的金载原饰演申驯鹿PD，一开始的表现让柔美处处看不顺眼，譬如太过沉默让空气凝结，搭公车自顾自地戴起耳机，或是把柔美爱的口味鲷鱼烧一次买完等等，让柔美觉得无法跟他好好相处。但两人在爱情的面前都有了180的大转变，驯鹿也变身直进的年下男，金载原演技自然，也掳获观众们的心。而他也表示自己现在走在路上都有人认出他来，非常感谢观众们对他的喜爱。



申驯鹿PD一登场就是眼镜造型，金载原提到自己小时候也戴过眼镜，现在也满喜欢戴眼镜的造型，觉得角色与自己很相似，而原著中这个角色是个像独角兽般的年下男，也让他有点担心自己是否能好好表现出角色的样子，他也相当感谢人气这么高的电视剧能找他演出这个角色，希望自己的演出能让大家满意。



金载原自己认为申驯鹿的魅力就在於狗狗般的呆萌感。因为驯鹿在工作的时候是相当沉著冷静的，但在私下却又有种狗狗可爱呆萌的感觉，反差魅力相当吸引人。他更透露自己平时私下也是爱撒娇的个性，这点连周边友人都觉得跟剧中的驯鹿很像。而他提到驯鹿的另一个魅力就是勇往直前，非常清楚自己的内心，向著最爱的柔美而奔跑前进，很MAN很有魄力，金载原表示自己在现实生活中也会对於所爱的人坦诚相待。



近期被称为最棒年下男，金载原谦虚表达自己对这称号的感谢，每一部作品他都希望带给大家不一样的感受，所以也希望到时可能又有不一样的称号，最近非常感谢大家对他的支持与喜爱，让他每天都感到是梦幻般的一天。他也透露自己的姊姊也非常喜爱他本次的演出，受到姊姊的称赞也让他开心不已。



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