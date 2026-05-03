全网推爆！《稻草人》才播2集就封神 朴海秀×李熙俊疯狗对决 今年必看惊悚神作

ENA周一周二剧《稻草人》真的来势汹汹！虽然第一集收视仅有2.9%，但第二集立刻飙到全国4.1%、首都圈4.2%，最高分钟更冲上4.5%，直接空降月火剧冠军，还一举超越前作《Climax》的最高纪录（3.9%）。 就连20到49岁的核心收视层也拿下1.5%，称霸无线台、综合编成与有线台所有频道，话题度跟收视一起飞天！

这部犯罪惊悚剧讲的是：一名追查连环杀人案真凶的刑警，被迫与自己最痛恨的对象展开意想不到的合作。 才播两集，反转再反转的剧情就已经被网友封为「类型剧美食店」。朴海秀在剧中饰演曾是最前线重案组刑警、现在是大学犯罪学教授的「姜泰柱」。 他一开始在课堂上从容下课、跟老同事轻松开玩笑，看起来像是已经放下过去、过著平静生活的人。 但当30年前未破的「江城连环杀人案」真凶再度现身，他的表情一秒变僵，气氛瞬间降到冰点。

尤其剧中回顾1988年他与检察官「车侍颖」（李熙俊 饰）的恶缘，两人一个想守住现场、一个为了目的不择手段抢案，对立张力超强。 朴海秀用极度内敛的演技，光靠眼神和短暂的表情变化，就把姜泰柱内心的复杂情绪传达得超到位，跟他在《恶缘》、《巨洪》、《认罪之罪》里的角色完全不同，展现全新面貌。



李熙俊饰演的检察官车侍颖，表面上是冷静、专业、受长官信任的菁英，但一回办公室就直接把脚翘上窗台、啃著玉米，霸气又傲慢。 审讯嫌疑犯时，更是笑里藏刀——先用温柔语气接近，下一秒脱掉眼镜、搬出对方妈妈来倒数施压，逼人崩溃招供，手段超狠。他与姜泰柱小时候其实是加害者与被害者的关系，长大后再次对上，车侍颖笑著说「对啊，姜泰柱」，一副游刃有余的样子，暗示两人纠缠多年的宿命对立。 李熙俊把那种「看似正常、实则危险」的变态度掌握得刚刚好，让人不寒而栗。



第二集结尾超冲击！姜泰柱帮无辜的嫌疑人洗清冤屈后，组成联合调查组，打算用「诱饵侦查」引真凶现身。 没想到车侍颖从中作梗，调走警力，最后只能由女警「徐智媛」（郭善英 饰）顶替上阵。结果就在诱饵行动当晚，真凶原本要对一名穿裤子的女子下手，却突然看到穿裙子的徐智媛，立刻转移目标。 姜泰柱虽拼命追赶，最后却发现徐智媛已经头部受重击倒在地上，生死未卜。姜泰柱的妹妹被同事（同时也是郡守的侄子）爆打住院，原因是车侍颖把「兄妹俩的妈妈曾是酒店妈妈桑」的秘密泄漏出去。 姜泰柱一气之下揍了对方，反而被关进拘留所。 车侍颖还悠哉来看他，笑著说：「我早就说了，不管是你的案子还是你，我都会一一找上门。」直接宣告逆转胜。



才2集就展现超高完成度的《稻草人》，被网友大赞「剧本、导演、演员」完美三拍节奏，沉浸感爆棚。作为观众，只需紧跟Viu，即可零距离感受这部神剧！

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