【Viu韩剧综艺看不完】《稻草人》收视翻倍《花样青春 Limited Edition》郑裕美x朴叙俊x崔宇植爆笑穷游

天气阴晴不定，正好留在家中疯狂煲剧！Viu平台推出多部重量级作品，处处充满惊喜：有人只得$530旅费浪迹天涯，加上朴海秀x李熙俊改编韩国三大悬案的《稻草人》收视狂飙、Viu Original原创综艺《Bite Me Sweet》星级甜品师配对男神，《花样青春 Limited Edition》绑架韩国明星旅行经典再现！即睇以下完整攻略，包你本季唔怕剧荒！

走出户外灵感约会 ：Viu Original原创综艺《Bite Me Sweet》



由「面包王」尹施允担任主持、Viu与韩国文化产业振兴院（KOCCA）和文化体育观光部（MCST）共同打造的Viu Original原创综艺节目《Bite Me Sweet》是一个结合「甜品竞技」与「男星配对」的真人骚，节目中5位星级糕点师与5位韩国新晋男星配对成组，运用韩国本地食材及传统小食，创作全新概念的韩国甜品，最终胜出组合将可在新加坡开设期间限定实体店，把产品推向国际舞台！节目开播以来广受好评，网友普遍盛赞拍摄质感极高：「甜点特写堪比美食纪录片」、「非常刺激食欲」，亦有人认为看见各地甜品师解构韩国食材非常有趣，大赞节目具备新鲜感。







在最新一集中，比赛进入了白热化阶段，甜品师和缪思需要将两人共度的时光转化成独有的季节，设计出三道作品迎战比赛。为了打造出最优秀的甜品，各队伍离开摄影棚进行灵感约会：李世温和印尼雅选手露碧塔到访传统市场，体验韩式糖果、油菓、糖饼等街头小食；成升河和泰国选手珍妮查前往首尔林手作花工作室，期间还送上亲自调配的花味香水，又亲手制作五味子柠檬水，希望为对方带来全新灵感；车柱完则带领马来西亚选手琳琳做陶瓷，务求为对方纾缓压力。至於来自香港的甜品师Jan与她的缪思任成均将於下集开启甜蜜约会，想见证他们的化学反应，就要好好留意。



俊男美女齐集恋综：Viu Original原创恋爱综艺《Rak Rak- Sense of love》

同样由Viu与韩国文化产业振兴院 （KOCCA）及文化体育观光部（MCST）推出的Viu Original原创恋爱综艺《Rak Rak - Sense of Love》是一部打破常规的恋爱真人骚，节目背景设定在泰国Rak Rak岛（幻想之岛），参加者在无法得知对方职业、年龄与社会地位的情况下，仅依据五感探索爱情。



八位来自世界各地的年轻人在首集碰面，他们必须单凭外表选择一位心仪对象，且只有一对配对成功的伴侣可以留在岛上共度良宵，其余六名参加者必须马上离开RakRak岛！最终高儿和振宁获得幸运女神的关顾，开启浪漫一夜，二人在沙滩享用烛光晚餐时深入了解对方，期间振宁主动为高儿盛菜，让女方不禁大赞：「我能够凭细节感受到他有多细心。」振宁坦言第一眼就被对方吸引：「和身穿白裙的她初次见面的那刻，她的双眼就迷倒了我，真的非常⋯⋯」高儿亦表示：「（初次见面时）我心想，他们邀请了Ed Sheeran来节目吗？给我留下了颇为有趣的初印象！但是近看之下，我发现他品味很好，令我对他更有好感。」随后两人进行泳池约会，振宁再度发动攻势，指自己扶高儿下船时便相信彼此早有联系，他的直白成功打开高儿心扉，二人瞬间变得亲近许多，最后更犹如情侣一样在床上分享日常锁碎，他们亦寄望能够再与对方来到RakRak岛。



节目播出后高儿（Chloe）获不少观众大赞靓女，原来她在香港长大，还是一位舞蹈高手，尤其擅长爵士舞；振宁则是一位时装模特儿，平日更会在社交平台大晒傲人腹肌，难怪有不少观众指他的穿搭极具品味，甚有艺人风范！至於其他参赛者的背景和个人资料，将会在节目中陆续公布！





记忆碎片逐一击破：《Reverse》

改编自Naver同名有声电影、由高洙与徐智慧携手主演的悬疑复仇剧《Reverse》凭藉精炼的8集篇幅及层层递进的心理张力，成功在悬疑惊悚剧海中杀出一条血路！故事讲述怀揣长达15年的恨意、策划了终极复仇的女子韩妙进（徐智慧饰），却因一场神秘的财阀家别墅爆炸事故而失去全部记忆，醒来后只能依靠那位体贴入微、自称未婚夫的柳俊昊（高洙饰） 来拼凑模糊的过去。然而随著她逐步走进记忆的迷宫，却是惊觉身边之人的善意与呵护极可能就是巨大谎言的始作俑者！



近日剧情发展到妙进终於与中学火灾事故的元凶正面对质，尘封多年的真相如暴风雨般向她袭来——原来当年正是因为王基哲蓄意纵火，才让她自小失去了双亲！就在妙进持续追查会长司机李钟洙（刘贤秀饰） 的过程中，她逐渐察觉到未婚夫柳俊昊与自己逝去的挚友崔希秀（金栽经饰） 之间，似乎有一段被她忘却了的过往⋯⋯



复仇宿敌联手缉凶：《稻草人》

改编自韩国三大悬案「华城连环杀人案」的话题韩剧《稻草人》上周播出第三、四集，剧情不但进入白热化阶段，收视率更从首播的2.9%一举飙升至第四集的全国5.2%，力压同时段剧集！这部由朴海秀与李熙俊主演的超强悬疑剧，随著真凶浮现，两位死对头终於被迫联手，戏剧张力瞬间引爆全网！



在最新剧情中，刑警姜泰周（朴海秀饰）被踢出调查小组，为了把握最后缉凶机会，他被迫向学生时期的仇敌、检察官车时英（李熙俊饰）妥协，提议用自己的警察生涯作赌注，承诺无论搜查结果如何都将递交辞呈，以此换取最后一次搜查权。最终姜泰周找到了第三名受害者的遗体，亲自将其交回家属手中；就在姜泰周准备引退之时，残酷的命运却给了他最沉重的一击：他偶然在书店前遇见女高中生金敏智，对方劝他别辞职，还把焦糖当作「贿赂」塞到他手上，当晚金敏智就成为了第六名受害者！金敏智的死让姜泰周彻底觉悟，他终於向车时英提出合作：「一起抓住他吧！」车时英帮助姜泰周复职，这对因仇恨而纠缠30年的男人，正式开启了亦敌亦友的共生关系，而朴海秀和李熙俊的眼神斗戏更令观众直呼窒息。



在海与岛之间寻找人生：《蔚蓝之春》



将於5月11日在Viu首播的《蔚蓝之春》，由Red Velvet成员Yeri与实力派演员姜相准联袂主演的治愈系韩剧《蔚蓝之春》讲述了两位被过去与未来困住的年轻人，在远离尘嚣的孤岛上寻找人生方向的故事。女主角安娜（Yeri饰）曾是前途无可限量的青少年国家代表游泳选手，却因一场意外事故备受打击，从此对未来心生恐惧；男主角尹德贤（姜相准饰）则是一位背负著黑暗丑闻、隐居在海边小村庄的特殊部队前队员，两人在一个偏僻的海边小岛偶然相遇，并以自由潜水员身份生活和工作，从中审视过去伤痛、与世界重建互信。

绑架旅行经典再现：《花样青春 Limited Edition》

作爲经典旅游综艺《花样》系列睽违八年的最新力作，《花样青春 Limited Edition》延续了该节目最为人津津乐道的「绑架旅行」模式：在当事人完全不知情、毫无准备的情况下，被节目组强行带走，开启一场说走就走的旅程。



本季节目的最大惊喜，就是请来三位韩国演艺圈公认的至亲好友：实力派女演员郑裕美、韩流明星朴叙俊和国民男神崔宇植，三人过去曾在人气综艺《尹食堂》、《尹STAY》和《瑞镇家》等节目中培养出无可比拟的默契！这趟以朋友身份结伴旅游，让不少观众直呼期待：「他们终於不用被李瑞镇劳役了」、「朴叙俊又要当大厨了」、「最想看到三姐弟的相处」；且本次最大挑战正是预算限制，三人每天仅获10万韩圜（约港币$530元）作爲总旅费，名副其实「穷游」，预告中亦可见他们爲省钱搭地铁郑裕美甚至表示放弃护肤：「五天不涂化妆水和乳液也没差」，这种「金钱有限但浪漫无限」的反差，以及毫无剧本、毫无包袱的真实演出，肯定为观众带来大量笑料。



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