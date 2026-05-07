又有新进展！控Jisoo「偷走我衣服」设计师亲曝：已接到通知，会有人飞去韩国处理！

BLACKPINK 成员 Jisoo 最近卷入一起服装争议。 比利时品牌 JUDASIM 设计师 Benjamin Bortmans 日前在社群平台上传影片，直接标记Jisoo的帐号，气愤表示：「Jisoo偷走了我的东西。」

他在影片中解释，为了Jisoo的专辑封面拍摄，他把衣服跟好几样物品寄到韩国，结果已经过了6个月，对方一直延后拍摄日期。 他要求衣服寄回来的时候通知他，但至今没有人回应。 他最生气的是，这三件衣服是他上一季非常重要的作品，价格也相当昂贵，「我连发票跟合约都寄过去了，准备走法律途径，结果还是没人回我。」



影片一曝光立刻引发网友热烈讨论。 眼看风波越滚越大，Bortmans 又上传了另一支后续影片，试图灭火。 他说自己不是要攻击Jisoo本人，只是因为6个月来都得不到回应，才会用 Jisoo 的名字来引起注意，希望能得到解答。

而最新进度是——他透露已经收到通知，表示「所有事情都在处理当中」，接下来会有人被派到韩国去处理，协助他拿回那些衣服。

不过截至发稿为止，Jisoo本人跟她的经纪公司都没有对这件事做出任何回应。

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