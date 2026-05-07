Minji 重返 NewJeans 传闻再起！官方惊喜发布生日贴文掀讨论，ADOR回应「正持续协商中」

ADOR 於今日（7）表示，正在就 NewJeans 成员 Minji（玟池）的未来动向与活动安排，以正面方向持续协商中。

对於外界传出 Minji 可能回归 NewJeans 的消息，ADOR 回应表示：「目前仍在就未来活动相关事宜进行内部讨论。」并补充说明：「由於部分细节尚未能对外公开，但整体而言是以正面方向持续协商的情况，还请大家理解。」



会传出 Minji 可能回归团体的声音，是因为 NewJeans 在官方 SNS 惊喜公开「HAPPY MINJI DAY」生日贴文，并附上 Minji 亲手制作饼干的多张照片，为她送上生日祝福；粉丝平台 Weverse 也同步更新主画面，以生日祝贺图为 Minji 庆生。



事实上，Minji 日前也亲自现身粉丝准备的生日咖啡厅活动，亲手烘焙约500个饼干并送上手写信，向粉丝表达感谢与心意，也让不少粉丝相当感动。

随著 ADOR 生日祝福与相关画面曝光，也让外界对 Minji 未来的活动规划与回归可能性再度关注。网路上也掀起不少讨论与期待声音，包含「还在协商中吗」、「既然没有达成协议，就把饼干照片上传上来吗」、「感觉就是在拖延时间，今年会不会又过去了」、「疯掉了，像傻瓜一样的 HYBE」、「希望快点解决！想看 NewJeans 的舞台」、「从12月开始到现在还在协商中啊」、「希望快点结束协商，开始新的活动...」等。



另一方面，NewJeans 自2024年11月起与 ADOR 陷入专属合约争议，并於去年10月一审「专属合约有效确认诉讼」中败诉。其后 Hanni、Haein、Hyein 已陆续回归ADOR恢复活动，而 Danielle 则已退出团体；至於 Minji，ADOR 曾於去年12月表示正持续协商回归事宜，但后续未再更新进度。



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