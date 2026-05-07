房时爀拘捕令遭驳回！韩媒直言：「不能让价值100兆韩元的K-POP引擎停摆」

HYBE创办人兼议长「房时爀」的相关拘捕令在检方阶段遭到驳回，事件暂时告一段落。

法律界与产业界普遍认为，这次驳回声请是「考量资本市场机制与 K-POP 国家级地位后所做出的合理判断」。仅凭尚未确定的法律争点，就试图让韩国文化产业的控制塔陷入瘫痪，外界认为调查机关的做法过於勉强。



此次事件中，我们必须正视的是房议长所拥有的「无可取代的产业价值」。他带领 HYBE 成为韩国娱乐公司中首个开启「年营收 2 兆韩元」时代的企业，并将 HYBE 发展为市值达 11 兆韩元规模的全球平台。

他所设计的「多厂牌系统」已成为保障 K-POP 永续性的世界级标准，而外界推估 HYBE 未来 10 年所创造的经济波及效果，更将逼近 100 兆韩元。



尤其现今的 K-POP 已不只是单纯的营利产业，更肩负国家级公共计画的重要核心角色。包括官民合作全球企划「Phenomenon」等，许多与国家品牌形象直接相关的任务正接连推进。在这样的情况下，若强行拘留领导人，恐怕差点成为「剖开会下金蛋的鹅」般的自伤行为。

PS：韩国四大娱乐巨头（HYBE、SM、JYP、YG）破天荒联手，将合资成立公司并推出名为「Phenomenon」的全球性K-pop音乐节计划，被众多媒体称作是韩版的Coachella（科切拉音乐节）。

若房议长真的出现经营空窗，在全球娱乐霸权竞争之下，韩国内容产业将遭受的有形与无形损失，恐怕难以估算。



从司法角度来看，房议长在调查过程中也多次配合传唤，诚实接受调查并行使辩护权。然而，对於一位拥有稳定住所且无销毁证据风险的公众人物，试图采取极端的拘留措施，难免引发过度调查的批评。至於高达 1900亿韩元的不当获利嫌疑，由於在《资本市场法》上仍存在充分的法律争议空间，因此在不羁押状态下厘清真相，也更符合比例原则。



最终，法律执行的严正性，必须与保护国家级资产的宏观观点取得平衡。在全球市场最前线推动韩国软实力的房议长，其行动早已与国家利益紧密相连。以此次驳回拘捕令为契机，比起削弱 K-POP 产业动能的刺激性「贴标签」操作，如今更需要的是建立在冷静理性基础上的合理法律厘清。

原报导出处 [TVDaily记者金智贤（김지현）] ：https://tvdaily.co.kr/read.php3?aid=17780584771785691010

*相关内容：BTS老板恐被关！警申请拘押房时爀，美使馆曾求放人也没用

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