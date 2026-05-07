房時爀拘捕令遭駁回！韓媒直言：「不能讓價值100兆韓元的K-POP引擎停擺」

HYBE創辦人兼議長「房時爀」的相關拘捕令在檢方階段遭到駁回，事件暫時告一段落。

法律界與產業界普遍認為，這次駁回聲請是「考量資本市場機制與 K-POP 國家級地位後所做出的合理判斷」。僅憑尚未確定的法律爭點，就試圖讓韓國文化產業的控制塔陷入癱瘓，外界認為調查機關的做法過於勉強。



此次事件中，我們必須正視的是房議長所擁有的「無可取代的產業價值」。他帶領 HYBE 成為韓國娛樂公司中首個開啟「年營收 2 兆韓元」時代的企業，並將 HYBE 發展為市值達 11 兆韓元規模的全球平台。

他所設計的「多廠牌系統」已成為保障 K-POP 永續性的世界級標準，而外界推估 HYBE 未來 10 年所創造的經濟波及效果，更將逼近 100 兆韓元。



尤其現今的 K-POP 已不只是單純的營利產業，更肩負國家級公共計畫的重要核心角色。包括官民合作全球企劃「Phenomenon」等，許多與國家品牌形象直接相關的任務正接連推進。在這樣的情況下，若強行拘留領導人，恐怕差點成為「剖開會下金蛋的鵝」般的自傷行為。

PS：韓國四大娛樂巨頭（HYBE、SM、JYP、YG）破天荒聯手，將合資成立公司並推出名為「Phenomenon」的全球性K-pop音樂節計劃，被眾多媒體稱作是韓版的Coachella（科切拉音樂節）。

若房議長真的出現經營空窗，在全球娛樂霸權競爭之下，韓國內容產業將遭受的有形與無形損失，恐怕難以估算。



從司法角度來看，房議長在調查過程中也多次配合傳喚，誠實接受調查並行使辯護權。然而，對於一位擁有穩定住所且無銷毀證據風險的公眾人物，試圖採取極端的拘留措施，難免引發過度調查的批評。至於高達 1900億韓元的不當獲利嫌疑，由於在《資本市場法》上仍存在充分的法律爭議空間，因此在不羈押狀態下釐清真相，也更符合比例原則。



最終，法律執行的嚴正性，必須與保護國家級資產的宏觀觀點取得平衡。在全球市場最前線推動韓國軟實力的房議長，其行動早已與國家利益緊密相連。以此次駁回拘捕令為契機，比起削弱 K-POP 產業動能的刺激性「貼標籤」操作，如今更需要的是建立在冷靜理性基礎上的合理法律釐清。

原報導出處 [TVDaily記者金智賢（김지현）] ：https://tvdaily.co.kr/read.php3?aid=17780584771785691010

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