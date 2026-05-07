李遐怡公开恋情后变得更加大胆！与Dok2狂放闪，粉丝直呼：太甜啦～

公开恋爱中的饶舌歌手 Dok2 与人气歌手 李遐怡，正同时延续著音乐与爱情，逛到他们的 IG 都必须要戴上墨镜。

近日，Dok2 在个人 IG 发文表示：「庆祝5月5日，808HI。我们的美人海豚，808社长遐怡的全新单曲〈HON2ST〉跟〈2 EASY〉《2 EASY 2 BE HON2ST - Single》刚刚已在所有平台发行。大家快去听吧。」并公开了照片与影片。

公开的贴文中，可以看到李遐怡新歌的一部分，以及她灿烂笑著的模样，吸引众人目光。对此，李遐怡则留言回应：「什么美人海豚啦～」并附上爱心表情符号，大方展现爱意。





不仅如此，此前 Dok2 也经常在李遐怡的贴文下留言「太漂亮了」、「超美」等内容，毫不掩饰地展现爱情攻势与「宠女友」的一面。对於两人毫无顾忌的「Lovestagram」（Love＋Instagram）互动，粉丝们也纷纷表示：「看起来很配」、「好可爱」、「真的太甜了啦」。



两人於 2016 年透过 MBC《无限挑战》的「历史 Hip-Hop 计画」结缘，之后持续保持交流，并於 2022 年发展成恋人关系，且在今年 3 月正式认爱。





特别的是，两人还共同成立了厂牌「808 HI RECORDINGS」，并发表首支合作单曲〈You & Me〉，持续展现音乐上的合作默契。



此外，围绕 Dok2 的珠宝款项未支付争议，也让部分网友抱持不同看法。尽管如此，两人感情依旧不受影响，持续进行活跃活动与公开互动。

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