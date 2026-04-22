BTS老板恐被关！警声请拘押房时爀，美使馆曾求放人也没用

韩国演艺圈震撼弹！旗下拥有天团BTS的HYBE娱乐，其议长房时爀因涉嫌在2019年公司上市前，对投资人谎称「没有上市计画」，诱导他们卖出股票，再让特定私募基金低价接手，事后从中获取暴利，21日正式被韩国警方声请羁押。

根据韩媒报导，首尔警察厅金融犯罪调查队21日宣布，已依违反《资本市场法》（诈欺性不正当交易）的嫌疑，向首尔南部地方检察厅声请对房时爀的拘捕令。警方调查指出，房时爀2019年对HYBE既有投资人谎称「上市计画将延后」，实际上却透过公司高层成立的私募基金（PEF）旗下特殊目的法人（SPC）来承接这些股份。待2020年10月HYBE成功上市后，该私募基金立刻出脱持股，而房时爀再依照事先签订的股东合约，从中分得30%的价差利润。

警方推算房时爀藉此手法获取的不法利益高达1900亿至2000亿韩元（约合新台币45亿至47亿元）。由於案情重大且担心有灭证之虞，警方认为有必要限制其人身自由。早在去年12月，首尔南部地方法院就已裁定，针对房时爀名下价值1568亿韩元的HYBE股票进行「起诉前追徵保全」。对於指控，房时爀方面始终否认，强调一切皆合法，并主张当初是应投资人要求才进行的交易。



就在警方声押前夕，案情还爆出插曲，驻韩美国大使馆曾罕见地直接发函给韩国警察厅长职务代理人，请求让被限制出境的房时爀等人能前往美国。美方提出的理由是希望房时爀能出席7月4日美国250周年独立纪念日庆祝活动，以及协助正在进行世界巡演的BTS美国行程。由於房时爀目前正因涉嫌重大经济犯罪被调查，且有共犯在调查期间成功出境逃往美国后至今未归的前例，警方对此请求持审慎态度，并未点头答应。

*相关内容：美使馆出手救房时爀！要求解禁出国禁令 只为BTS美国巡演？

这起风暴会如何发展，恐怕也将牵动整个K-pop娱乐帝国的未来走向。

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