基因太犯规！边佑锡亲姊曝光「根本女版他」！弟弟走上T台全因她
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基因太犯规！边佑锡亲姊曝光「根本女版他」！弟弟走上T台全因她

明星   2026年5月7日   星期四09:35   Tracy  

（封面图源：Disney+）

最近因演出《21世纪大君夫人》里理安大君一角、人气狂飙的边佑锡，连家里的「神基因」都成为网友热议焦点。

这几天各大论坛疯传边佑锡与亲姊姊的合照，两人超高同步率让粉丝惊呼连连。 边佑锡的姊姊曾准备当过模特儿，目前则是大韩航空的空服员。 照片中她不仅拥有高挑身材、五官立体，连单眼皮的眼神都跟弟弟一模一样，直接被网友封为「穿裙子的边佑锡」、「女版边佑锡」。

其实边佑锡之前上 tvN《刘QUIZ ON THE BLOCK》时，就曾坦言姊姊对自己的人生影响超大。 他说：「高一之前我的梦想是当机师，因为姊姊是空服员，想说那我就开飞机好了。」后来高二经历一段迷惘期，才转向原本曾考虑过的演戏或模特儿之路。 「姊姊以前想过朝模特儿发展，受她影响，我也觉得『想试试看』，就产生了兴趣。」不只脸蛋，两人的身材也是焦点。 边佑锡身高190cm，大他5岁的姊姊同样拥有173cm的模特儿级体态。网友看完纷纷惊叹：「这脸是户口名簿等级的吧」、「根本完颜家族」、「爸妈到底是谁啦」、「有这种弟弟应该很幸福」。

（图源：Disney+）

另外，边佑锡与IU搭档的MBC金土剧《21世纪大君夫人》，剧情讲述财阀平民女子与王世子的突破身分界线浪漫故事，每周都让剧迷看得心痒痒，国外观众可通过Disney+同步追更。
（图源：Disney+）

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