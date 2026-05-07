基因太犯规！边佑锡亲姊曝光「根本女版他」！弟弟走上T台全因她

最近因演出《21世纪大君夫人》里理安大君一角、人气狂飙的边佑锡，连家里的「神基因」都成为网友热议焦点。

这几天各大论坛疯传边佑锡与亲姊姊的合照，两人超高同步率让粉丝惊呼连连。 边佑锡的姊姊曾准备当过模特儿，目前则是大韩航空的空服员。 照片中她不仅拥有高挑身材、五官立体，连单眼皮的眼神都跟弟弟一模一样，直接被网友封为「穿裙子的边佑锡」、「女版边佑锡」。



배우 ‘변우석’ 가족의 우월한 유전자



사진은 2011년 대한항공 A380

소개 영상에 찍힌 ‘변우석의 누나’ pic.twitter.com/GsqmvvgZlZ — 린생 (@BMJ_KR) March 22, 2026

其实边佑锡之前上 tvN《刘QUIZ ON THE BLOCK》时，就曾坦言姊姊对自己的人生影响超大。 他说：「高一之前我的梦想是当机师，因为姊姊是空服员，想说那我就开飞机好了。」后来高二经历一段迷惘期，才转向原本曾考虑过的演戏或模特儿之路。 「姊姊以前想过朝模特儿发展，受她影响，我也觉得『想试试看』，就产生了兴趣。」不只脸蛋，两人的身材也是焦点。 边佑锡身高190cm，大他5岁的姊姊同样拥有173cm的模特儿级体态。网友看完纷纷惊叹：「这脸是户口名簿等级的吧」、「根本完颜家族」、「爸妈到底是谁啦」、「有这种弟弟应该很幸福」。



누나잇는 남자 << 이거 섬세하고다정한남자들공통점이잖아

+부모님 사랑 듬뿍받고 지금까지 뽀뽀받는 아들

+사랑표현에 머뭇거리지 않는 게 확고한 남자



변우석 ㅈㄴ 알파남인데 pic.twitter.com/j8gV9LNzqD — 비 (@dramasaranghae) May 22, 2024

另外，边佑锡与IU搭档的MBC金土剧《21世纪大君夫人》，剧情讲述财阀平民女子与王世子的突破身分界线浪漫故事，每周都让剧迷看得心痒痒，国外观众可通过Disney+同步追更。



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