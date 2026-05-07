ADOR态度软化？高调为Minji庆生，韩网疯传「4人组NewJeans真的回归了」

最近偶像圈话题不断，ADOR似乎终於点头，接受Minji回归女团NewJeans。

7日，ADOR官方在NewJeans的SNS上写下「HAPPY MINJI DAY」，同时还po出Minji自己动手烤的饼干照。 这组饼干，跟Minji最近亲自到生日咖啡厅、送给粉丝的礼物一模一样。 这也是自「闵熙珍事件」以来，ADOR第一次透过官方帐号提到Minji。



2024年11月NewJeans五位成员主张ADOR违反专属合约，单方面宣布解约，并开始独立活动。 但去年10月，公司在「专属合约有效确认」诉讼一审中胜诉，成员们没有上诉，反而一个个表态想回到ADOR。ADOR在同年12月突然向Danielle发出解约通知，表示不再跟她以NewJeans身份活动，甚至对Danielle、她的一名家人，以及闵熙珍提告，求偿431亿韩元。 目前Hyein、Haerin、Hanni已经确定回归ADOR，但Minji还在协调具体的回归条件。



所以Minji到底会不会回来，直接影响NewJeans变成4人团还是3人团，外界关注度爆表。 ADOR至今对这件事没多做回应，却大动作在官方帐号高调祝贺Minji生日，让网友纷纷猜测：「根本等於宣布Minji归队了吧！」「看来NewJeans完整体有谱了？」

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