房时爀绯闻女友「果汁世妍」认爱金汤匙男BJ！男方遭起底：住豪宅、驾豪车，曾侮辱Sulli

韩网红情侣再+1！曾因与HYBE议长房时爀在美国比佛利山庄同框出游、被传为「房时爀绯闻女友」而声名大噪的知名网红「果汁世妍」，日前大方认爱大她11岁的BJ K，恋情公开后引发网友热烈讨论。 而K的背景也被起底，不仅家住300坪、被称为「浦项宫」的豪华别墅，还拥有蓝宝坚尼、劳斯莱斯等名车，惊人财力让网友直呼：「根本金汤匙！」

하이브 방시혁, '28세 연하' BJ 과즙세연과 美 베버리힐스 포착 하이브 방시혁 28살 연하 BJ 과즙세연 미국 베버리 힐스 포착 방시혁 1972년생 과즙세연 2000년생 pic.twitter.com/UkNxNDGWHv — 투모로우바이 투게더 공식팬카페 모아 (@txt7646073) August 9, 2024

K 13日在SOOP（前AfreecaTV）直播中以「恋爱中」直接公开与果汁世妍的关系。 两人去年7月在朋友婚礼上认识，8月开始交往，至今已约8个月。 两人更在3日一同现身K的频道「K重大发表」直播，全程紧牵双手，甜蜜认爱。



다 보는데서 키스ㅋㅋㅋ



과즙세연 결국은 케이였구만ㅋ pic.twitter.com/AlaNV2Gl78 — 행복안내자 (@kjd110802) April 13, 2026

K也在直播中透露决定公开恋爱的原因：「这8个月来，世妍因为被尾随等不好的事情很辛苦，我在旁边看著觉得，为什么我们要因为这种事受苦？ 所以是我先提议公开恋爱。 第一次这么爱一个人，想让大家都知道。」担心女友因为自己是直播主而受到不必要的困扰。果汁世妍则回应：「欧巴补好我就好。」展现两人坚定感情。 K也透露未来将一起经营YouTube频道。



随著恋情的曝光，K的家世也被起底。 他过去曾在自己YouTube频道公开位於浦项、占地300坪的老家。 该住宅为复层结构，不仅有广大庭院与停车场，甚至还有水族箱、餐厅、三温暖等设施，被网友封为「浦项宫」。 据悉光电视就装了约10台，连爸妈的卧室都大到可摆放两张并排大床。

此外，K也曾被发现拥有价值7亿韩元（约新台币1,638万元）的蓝宝坚尼Aventador S Roadster，近期也介绍过自己的劳斯莱斯，财力惊人。 消息曝光后，网友纷纷表示：「果汁世妍男友等级不同」、「原来是浦项宫金汤匙」、「从房时爀到K，话题不断耶」。



果汁世妍也在直播中幽默表示：「粉丝以前叫我快谈恋爱，真的谈了又在那边念。」还开玩笑说：「我把K带走，他可能会有瑕疵，比如喝酒方面的问题可以改。 就算有瑕疵我也不退货，会修好继续用。」逗乐全场。她也爆料K改变的生活习惯：「以前家里和车上菸味很重，搬家后少很多。 每次他要出去抽菸，我就问『菸和我，选谁？』他就不去了。」两人还在直播结尾放闪亲亲，气氛超甜蜜。



此外，K过往的争议言行也随著本次恋情的公开再次被外界检视。2019年，K在观看电影《Real》后，对曾出演该片的已故歌手兼演员Sulli作出性骚扰性质的发言，当时他严厉批评《Real》并说出「唯一能看的就是Sulli的Ｘ」等不雅言论，引发舆论强烈挞伐。同一年，一名女性BJ爆料K脚踏两条船，声称K不仅与她交往，还曾与她的亲姐姐有过感情关系，导致K短暂中断活动，事后经过自我反省才复出。2020年，K又被指控在酒席上性骚扰另一名女性BJ，包括强迫她脱衣服等。但K解释：「确实有在我家喝酒，但我从来没有强迫她脱衣，是她自己脱的。」2021年，K再因「硬币门」争议被推上风口浪尖。他被指利用TIO Coin试图进行「先买后卖」的违规交易而遭揭发。对此K坦承：「我一开始就该诚实说出来的，但因为害怕，说谎说自己没有投资。」他承认了投资事实，并向观众低头致歉。



一连串黑历史被挖出后，网友反应两极，有人质疑果汁世妍是否了解男友的过去，也有人认为「过去的事不该影响现在的幸福」。对此，K与果汁世妍目前尚未进一步回应。

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