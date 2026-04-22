BTS老闆恐被關！警聲請拘押房時爀，美使館曾求放人也沒用

韓國演藝圈震撼彈！旗下擁有天團BTS的HYBE娛樂，其議長房時爀因涉嫌在2019年公司上市前，對投資人謊稱「沒有上市計畫」，誘導他們賣出股票，再讓特定私募基金低價接手，事後從中獲取暴利，21日正式被韓國警方聲請羈押。

根據韓媒報導，首爾警察廳金融犯罪調查隊21日宣佈，已依違反《資本市場法》（詐欺性不正當交易）的嫌疑，向首爾南部地方檢察廳聲請對房時爀的拘捕令。警方調查指出，房時爀2019年對HYBE既有投資人謊稱「上市計畫將延後」，實際上卻透過公司高層成立的私募基金（PEF）旗下特殊目的法人（SPC）來承接這些股份。待2020年10月HYBE成功上市後，該私募基金立刻出脫持股，而房時爀再依照事先簽訂的股東合約，從中分得30%的價差利潤。

警方推算房時爀藉此手法獲取的不法利益高達1900億至2000億韓元（約合新台幣45億至47億元）。由於案情重大且擔心有滅證之虞，警方認為有必要限制其人身自由。早在去年12月，首爾南部地方法院就已裁定，針對房時爀名下價值1568億韓元的HYBE股票進行「起訴前追徵保全」。對於指控，房時爀方面始終否認，強調一切皆合法，並主張當初是應投資人要求才進行的交易。



就在警方聲押前夕，案情還爆出插曲，駐韓美國大使館曾罕見地直接發函給韓國警察廳長職務代理人，請求讓被限制出境的房時爀等人能前往美國。美方提出的理由是希望房時爀能出席7月4日美國250週年獨立紀念日慶祝活動，以及協助正在進行世界巡演的BTS美國行程。由於房時爀目前正因涉嫌重大經濟犯罪被調查，且有共犯在調查期間成功出境逃往美國後至今未歸的前例，警方對此請求持審慎態度，並未點頭答應。

*相關內容：美使館出手救房時爀！要求解禁出國禁令 只為BTS美國巡演？

這起風暴會如何發展，恐怕也將牽動整個K-pop娛樂帝國的未來走向。

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