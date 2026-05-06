真的要说再见了…《柔美的细胞小将》系列正式落幕！5年旅程画下句点，金高银深情告白柔美：谢谢你陪我这么久

《柔美的细胞小将3》在4日播出大结局，很多人应该都是从第一季一路追过来的吧！

《柔美的细胞小将》从真人结合3D动画的设定开始，到柔美的日常、爱情和成长，看似平凡却每一段都超有共鸣，时而心动、时而爆笑、时而心酸。从2021第一季、2022第二季，到2026终於等到第三季，真的会有种「陪她一起走了很久」的感觉，也难怪会变成大家心中的经典。



而柔美之所以这么让人喜欢，真的离不开金高银。那些很日常的情绪被她演得太真实，真实到会让人觉得「这根本就是我吧」。你会跟著她一起爱、一起纠结、再一起慢慢成长，最后不知不觉，就一路为她应援到最后。

随著最终回播出，金高银也分享了终映感言。她表示，《柔美的细胞小将》能够走到第三季完结，全都是因为观众们的关心与爱。对她来说，能够长时间诠释同一个角色，是一段非常特别又珍贵的经历，而能以「柔美」陪伴大家走完整个系列，更让她觉得意义深刻。



她也提到，这部作品某种程度上就像开启了她的30代，也像是演员人生的第二个篇章。一路走来收到满满的爱与支持，真的多到无法用言语形容；而因为她自己也很爱柔美，所以看到这个角色被大家喜欢，也觉得特别幸福。



最后，她温柔地向柔美说再见「柔美不管遇到什么事，一定都能好好撑过去，然后继续成长吧。希望她能和心爱的人幸福生活，也要记得照顾自己。柔美啊，再见了，谢谢你陪我这么久。」



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻