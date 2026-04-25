少女时代孝渊为「孝利秀」拉票超投入！半开玩笑「警告」润娥：「现在是敏感时期」别和俞利、秀英联络 XD

22日，孝渊的 YouTube 频道《Hyo's Level Up》上传新影片〈润娥啊，你站哪边？要支持「孝利秀」还是要挨打？〉，内容笑点满满，再度掀起粉丝讨论。

其实早在去年9月，孝渊就宣布与俞利、秀英组成全新小分队「孝利秀」，还喊出要接棒「太蒂徐」的气势。三人甚至为了主唱位置展开「按赞数对决」，以票数高低决定人选，战况相当激烈。眼看情势不妙，孝渊立刻启动「拉票模式」，直接杀到润娥的品牌活动现场求支援。



在行程忙碌的情况下，润娥仍抽空与孝渊短暂互动。当被问到对团名的看法时，她表示：「大家好像已经习惯说『孝利秀』，也有人跟我说很期待、觉得有趣，听久了确实变得顺口。」展现出相当圆融的回应。过程中，孝渊也关心润娥是否有与秀英、俞利联系，得知她曾与俞利联络时，立刻笑著「提醒」要减少联系（笑），甚至在听到她去看话剧后，还半开玩笑地说：「现在是比较敏感的时期，要小心一点」，认真又投入的反应也让人忍不住笑出来。



最后，孝渊正式提出希望润娥发表「公开支持孝利秀」的请求，但过程中不小心口误为「지지지」，被润娥即时抓住并加以调侃，甚至唱起少女时代经典曲〈Gee〉，让孝渊忍不住放话：「你应该要被打一下！」最后制作组单独叫来润娥，问她：「是否打算公开支持孝渊？」润娥直接拒绝说没有 XD



影片才公开短短几天，已经突破146万点击，网友也纷纷在底下留言：「润娥真的太调皮了」、「这个应该去找李孝利姐姐公开支持的」、「少女时代成员们好会装模作样地演好情景剧，真的好好笑」、「润娥好漂亮啊！不愧是少女时代C位」、「润娥在姐姐们面前很调皮，哈哈」、「孝渊这次的影片也很漂亮」、「少女时代所有人都非常漂亮」等等。

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