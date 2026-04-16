玄彬孙艺真夫妇再拚「双冠王」！百想艺术大赏能否重现青龙奖的四冠神话？

顶级演员玄彬、孙艺真夫妇在继第46届《青龙电影奖》之后，是否会再次主宰《百想艺术大赏》颁奖典礼，备受关注。

本月13日，《百想艺术大赏》官方公开了入围名单。评选范围涵盖2025年4月1日至2026年3月31日期间播出的无线台、综合频道、有线电视与OTT内容，以及同期间在韩国上映的长篇电影与上演的话剧、音乐剧。

引发关注的是，去年11月在第46届《青龙电影奖》中分别夺得男女主角奖的玄彬、孙艺真夫妇。这次两人也双双入围男女最优秀演技奖。



玄彬凭藉去年12月於Disney+公开的《韩国制造》，入围电视部门男子最优秀演技奖。在《韩国制造》中，他饰演将国家当作获利手段、企图登上财富与权力顶点的白基泰一角，对於理性又冷酷角色的诠释获得好评。



该奖项的其他入围者还包括柳承龙（JTBC《金部长的梦想人生》）、朴珍荣（tvN《未知的首尔》）、李俊昊（tvN《台风商社》）、池晟（MBC《法官李汉英》）。

孙艺真则入围电影部门女子最优秀演技奖。她凭藉朴赞郁导演的电影《徵人启弑》回归大银幕，这是她时隔7年的电影作品。在片中，她饰演突然被公司解雇的丈夫万洙的妻子「美里」，展现了强烈存在感。



该奖项入围者还包括高雅星（《孔雀舞曲》）、文佳煐（《后来的我们》）、李慧英（《圣母杀手/破果》）、韩艺璃（《春夜》）。

两人去年在第46届《青龙电影奖》中，双双拿下男女主角奖与人气奖，共横扫4座奖杯，证明了作为人气演员夫妻的实力。这样的场面是否会在本届《百想艺术大赏》再次上演，也成为外界关注焦点。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻