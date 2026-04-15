「端宗」朴志训泪揭「胖又满口方言」遭排挤！把网咖当避难所：朋友都不愿靠近我

凭藉近日热门电影《王命之徒》中「端宗」一角演技大爆发的朴志训，不仅人气与品牌价值直线飙升，更成功撕下偶像标签，跻身「大势演员」行列。 然而，在演艺事业攀向高峰之际，他近日上节目竟意外揭露了国高中时期充满伤痕的校园回忆，坦言自己曾是「被排挤的边缘人」。

朴志训近日与影帝柳海真一同登上YouTube频道《Salon Drip 2》，罕见深入谈及自己的学生时代。 他透露，在拍完夯剧《弱英雄Class 1》后，让他开始重新审视过去，直言：「我的学生时期跟剧里完全不一样，其实朋友不多。」



来自马山地区的朴志训，回忆起当时的自己，语气带著一丝苦涩。 他表示：「我那时候方言口音非常重，讲话语气也比较冲，而且身材也胖胖的。」更让他受伤的是同学们的闲言闲语：「长那么胖还上电视」、「跟他做朋友讲话会变那样」。 这些话让朴志训非常自卑，甚至开始怀疑自己，他难过地说：「我因为这样变得很畏缩，总想著是不是我的语气出了问题。」在现实生活中找不到归属感的朴志训，当时唯一的慰藉就是网咖。 他自嘲：「去网咖是我人生的乐趣」，一直到国中之后，才慢慢遇到了志同道合的好朋友。



虽然学生时期看似「边缘」，但也不全都是苦涩的回忆。 朴志训也分享了一个高中时的爆笑插曲。 他笑说：「我曾经为了争夺便利商店的面包，去参加舞蹈比赛。」原来当时的冠军奖品是价值5万韩元的便利商店商品券，他心想「输了也没损失」就冲了，没想到最后惨败，他当场拜托大家：「拜托把那个影片删掉！」逗趣的反应笑翻全场。



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