看完三季《柔美的细胞小将》你是哪一派？金高银的历代男友一次看：具雄、巴比、驯鹿

TVING 人气漫改韩剧《柔美的细胞小将3》在本周迎来了大结局，柔美（金高银 饰）的历任男友也成为了热门话题，从第一季的具雄（安普贤 饰）、第二季的巴比（朴珍荣 饰）、再到第三季的驯鹿（金载原 饰），谁最让你心动？谁又最让你感到遗憾？你是哪一派呢？

《柔美的细胞小将》（由美的细胞小将）从2021年的第一季～2026年的第三季，陪伴了许多剧迷的青春岁月，有人从高中生变成了大学生或社会人士，有人从单身变成了已婚人士，我们一路看著柔美的变化，也彷佛看见了自己，跟著她一起恋爱和成长，成为许多人的「人生韩剧」。



「具雄派」第一季结束时，真的有许多人意难平的男主角，就是具雄了，他的真诚唤醒了柔美沉睡已久的恋爱细胞，典型的理工男，对恋爱很真诚且专一，也是妥妥的直男代表，责任感强但同时自尊心也强，两人甚至是在明明很爱对方的情况下选择分手，所以让许多剧迷都特别舍不得。





「巴比派」柔美系列中公认长得最帅且外人眼中几乎完美的男友刘巴比（八笔），体贴成熟、情绪价值给好给满，重点是他超会谈恋爱！！社交能力强、让人安心依赖、也让柔美重新心动的人，也是他帮柔美勇敢追梦成为作家，可惜因为一丝动摇让爱情出现了怀疑和猜忌，最终无法圆满收场。





「驯鹿派」把柔美冬眠中的细胞给气醒的申驯鹿，工作能力强且理性至上的原则主义者，展现外冷内热的反差萌让人难以抗拒的年下男，表面上毒舌却很真诚，重点是爱上了就全力以赴地直进求爱，更让柔美安心做自己绝对不内耗，为心爱的人打破原则，决心守护柔美一人的坚定感，看了就是很安心啊！这种「爱我就选我」的霸气，谁能不心动？





细胞们的婚礼合照，不管看几次都好感动喔～！！（延伸阅读：《柔美的细胞小将3》EP.8大结局甜炸！金高银♥金载原修成正果，从告白到婚礼一次到位！）



不管你是哪一派，我们都不要忘记，这个细胞村的唯一主角，就是「柔美」！



当然，柔美就是贯穿这三季的唯一主人公，我们都同样希望她能到幸福，我们也都是「柔美」，我们都要明白，最重要最爱的...一定要是自己喔～！住大家都能得到幸福的人生，过自己想要的生活，活出最棒的自己。



PS：最后我想说的是......《柔美的细胞小将》一生推～！！！

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