看完三季《柔美的細胞小將》你是哪一派？金高銀的歷代男友一次看：具雄、巴比、馴鹿

TVING 人氣漫改韓劇《柔美的細胞小將3》在本週迎來了大結局，柔美（金高銀 飾）的歷任男友也成為了熱門話題，從第一季的具雄（安普賢 飾）、第二季的巴比（朴珍榮 飾）、再到第三季的馴鹿（金載原 飾），誰最讓你心動？誰又最讓你感到遺憾？你是哪一派呢？

《柔美的細胞小將》（由美的細胞小將）從2021年的第一季～2026年的第三季，陪伴了許多劇迷的青春歲月，有人從高中生變成了大學生或社會人士，有人從單身變成了已婚人士，我們一路看著柔美的變化，也彷彿看見了自己，跟著她一起戀愛和成長，成為許多人的「人生韓劇」。



「具雄派」第一季結束時，真的有許多人意難平的男主角，就是具雄了，他的真誠喚醒了柔美沉睡已久的戀愛細胞，典型的理工男，對戀愛很真誠且專一，也是妥妥的直男代表，責任感強但同時自尊心也強，兩人甚至是在明明很愛對方的情況下選擇分手，所以讓許多劇迷都特別捨不得。





「巴比派」柔美系列中公認長得最帥且外人眼中幾乎完美的男友劉巴比（八筆），體貼成熟、情緒價值給好給滿，重點是他超會談戀愛！！社交能力強、讓人安心依賴、也讓柔美重新心動的人，也是他幫柔美勇敢追夢成為作家，可惜因為一絲動搖讓愛情出現了懷疑和猜忌，最終無法圓滿收場。





「馴鹿派」把柔美冬眠中的細胞給氣醒的申馴鹿，工作能力強且理性至上的原則主義者，展現外冷內熱的反差萌讓人難以抗拒的年下男，表面上毒舌卻很真誠，重點是愛上了就全力以赴地直進求愛，更讓柔美安心做自己絕對不內耗，為心愛的人打破原則，決心守護柔美一人的堅定感，看了就是很安心啊！這種「愛我就選我」的霸氣，誰能不心動？





細胞們的婚禮合照，不管看幾次都好感動喔～！！（延伸閱讀：《柔美的細胞小將3》EP.8大結局甜炸！金高銀♥金載原修成正果，從告白到婚禮一次到位！）



不管你是哪一派，我們都不要忘記，這個細胞村的唯一主角，就是「柔美」！



當然，柔美就是貫穿這三季的唯一主人公，我們都同樣希望她能到幸福，我們也都是「柔美」，我們都要明白，最重要最愛的...一定要是自己喔～！住大家都能得到幸福的人生，過自己想要的生活，活出最棒的自己。



PS：最後我想說的是......《柔美的細胞小將》一生推～！！！

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