韩网最近讨论度上升男演员金载原！《柔美的细胞小将3》「驯鹿」超圈粉，网友直呼：像从漫画走出来

随著《柔美的细胞小将3》播出，金载原饰演的「驯鹿」也成为近期讨论焦点，大家是不是也被他迷住了呢？

金载原《柔美的细胞小将3》中与金高银展开恋爱线，两人在剧中也呈现出自然的化学反应，成为本作情感线的重要看点之一。两人其实早在《你和其余的一切》就曾合作，当时分别饰演「朋友的哥哥」与「誾重（金高银 饰）的初恋」。此次相隔约一年再度同框，角色转变为恋人，也让同一组演员在不同作品中呈现出明显不同的情感走向，形成鲜明对照。



在这部作品中，金载原延续漫画原作角色「申驯鹿」的整体气质，并没有刻意放大情绪，而是以较为自然、沉稳的方式去诠释人物，使角色更贴近日常感，同时也保留原作本身的情感核心。因此在原作粉丝之间，也出现「像是从漫画里自然走出来」的评价，对他的还原度与表现给予不少正面肯定。



而金载原近年也陆续出演多部作品，逐步累积不同类型的角色。包括在《欢迎来到王之国》中饰演「王者航空」空服员李路易，与高媛熙展开罗曼史；在《玉氏夫人传》中则饰演守护嫂子玉太永（林智妍 饰）的完美青年成道谦；而在《莎拉的真伪人生》中，则挑战男公关姜志焕一角，为挚爱金莎拉（申惠善 饰）做出各种极端选择。有追过这几部剧的人，应该都对他的登场印象深刻吧？



随著《柔美的细胞小将 第3季》热度上升，韩网对他的讨论度也持续增加。网友纷纷表示：「又可爱又帅气，很好」、「我真的很喜欢成道谦」、「看著驯鹿就喜欢上了...ㅠㅠ」、「在《莎拉的真伪人生》中很帅气」、「看到驯鹿入坑了」、「演技不错、外貌好、发声也好」、「他还在《我们的蓝调时光》饰演崔胜元少年时期」、「我从《欢迎来到王之国》的时候就看上了」、「真的好适合驯鹿啊，选得太好了」等，讨论度非常热烈。



而金载沅接下来作品也让人期待！已确定出演《我也反对的我的恋爱》，还有望和朴恩斌合作新剧《宫中有野花盛开》，后续发展仍备受期待。

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