BL剧《野画帐》预告片曝光！烛光古风压抑又暧昧⋯霸道贵族爱上「小白花」画师

话题BL剧《野画帐》（《夜花帐》）真人版释出官方预告片，短短不到一分钟的画面，立刻在社群平台上掀起暴动！整支预告走的是浓浓的古风压抑美学，昏暗烛光、古典室内场景，搭配缓慢推进的镜头，营造出一种让人几乎喘气不过的暧昧氛围。

《野画帐》改编自同名热门BL作品，故事描述两班贵族子弟、同时也是男色家的尹承浩（金康载 饰），某天偶然看到了画师白罗谦（白纳谦 饰）的春画集之后，提出了一个大胆要求——「把我的夜晚画下来」。这段从单方面强迫开始的关系，在情感裂痕与心理紧绷之中，逐渐产生了微妙的变化，也成为整部作品的核心主轴。 原作中大胆的欲望表现、人物之间的权力不对等，以及满满的心理压迫感，这次真人版也将完整重现，绝对让粉丝看得心跳加速。

预告中，饰演尹承浩的金康载身穿华服、表情冷峻，但眼神中藏著满满的占有欲，彷佛随时要把对方吞噬; 而白纳谦饰演的白罗谦则是坐立难安，眼神复杂，隐约透露出恐惧与挣扎，两人对戏的火花从第一秒就拉到最满。画面中穿插绘画、对视，以及若即若离的肢体接触，导演特别爱用近距离特写，把那种说不出口的情感张力放大到极致。 从最初的压迫与控制，慢慢转变为暧昧与依赖，情感在克制与欲望之间反覆拉扯，搭配低沉紧绷的配乐，禁忌感直接拉满。



预告一出，韩网已经炸锅，剧迷纷纷敲碗：「那个眼神根本是在宣示主权吧！」、「拜托快点播出！」、「这氛围太过了⋯⋯」、「尺度到底会到哪里啊？我光是看这个颜值就满足了⋯身材也不错，到时候肯定会追」、「光是预告里那种暧昧到不行的压迫感加上颜值爆表的选角，已经让人期待值拉满」等。

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