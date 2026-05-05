《柔美的細胞小將3》EP.8大結局甜炸！金高銀♥金載原修成正果，從告白到婚禮一次到位！

昨晚，TVING 人氣漫改韓劇《柔美的細胞小將3》公開了最終回第7、8集，成為戀人的柔美（金高銀 飾）與馴鹿（金載原 飾）甚至舉行了婚禮！如同坐上火箭般的發展速度，讓劇迷們看了又驚又喜。

向來理性的馴鹿打破了所有原則向柔美表白，但柔美因為種種考量且不想再因馴鹿而陷入混亂之中，就果斷拒絕了。雖然馴鹿一度心碎，但他無法想像柔美與他人結婚的樣子，於是再次鼓起勇氣。他進行了第二次告白：「不管怎麼想，我還是喜歡作家您。雖然現在才意識到（自己的心意）很可笑，但我想我從一開始就已經喜歡上您了。」接著他真誠地說：「我怕自己會後悔。」這番話動搖了柔美的心。







成為戀人後的柔美與馴鹿甜蜜滿滿，稱呼也不再是「作家」，而改成「努那」（姐姐）。為了避免被發現，馴鹿訂下在出版社與工作室半徑1公里內禁止肢體接觸的原則。然而從戀愛第一天開始，他就以週末為藉口，在工作室與柔美甜蜜接吻，打破了這條原則。甚至因為秘密戀情毀了兩人的旅行後，馴鹿直接向主編（全錫浩 飾）投下震撼彈，坦白與柔美交往的事實。對馴鹿而言，沒有任何原則比柔美更重要。







▼眾所期待的馴鹿色心細胞（色色細胞or嘿咻細胞）也登場，真的有夠巨大！XD



第8集，馴鹿更直接向柔美求婚（原本只是想買生日禮物，卻買來了鑽戒）。面對柔美質疑兩人認識不到一個月、還不了解彼此，怎麼能如此確定，馴鹿表示，如果沒有確信，他當初根本不會再次去找她告白。這是他人生中第一次有這樣的感覺，因此他深信不疑。這番話讓人心動不已。同時，柔美也體悟到，每段愛情都不會有相同的模樣，將過去的經驗套用在不同的人身上是沒有意義的，展現出她的成長，給觀眾們留下深刻的餘韻。







最終，在細胞們熱烈的應援下，柔美與馴鹿舉行了婚禮。細胞們參與了兩人的婚禮，為第三季寫下了圓滿的Happy Ending，看了真的太感動了～！！！





這一季不只甜，還有成長與滿滿共鳴，真的是會姨母笑的追完...但就是8集真的看不夠啊啊啊啊～TAT

時隔4年回歸的《柔美的細胞小將3》，連續3週拿下每週付費用戶貢獻數第一，展現作為 TVING 王牌 IP 的強大人氣。在 tvN 播出的第7集收視率也奪下同時段有線與綜合頻道第一，預計電視台今天播出的第8集也有望再創新高。



在海外也同樣掀起追劇熱潮。以公開第2週為基準，在 Rakuten Viki 的美國、歐洲、中東、大洋洲連續2週排名第一；在蒙古 Inche TV 也連續2週第一，日本 Disney+ 則連續2週排名第3，中英文串流 HBO Max 播出期間也持續於前三名霸榜徘徊。

另一方面，《柔美的細胞小將3》可於 TVING 全集收看（HBO Max同步），tvN 將於今天晚間8點50分播出最終回第8集。

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